Potem ko je moral pred leti zaradi pomanjkanja snežnih padavin skupaj s svojo ekipo in ob pomoči občine Kranjska Gora Matej Soklič za pripravo tekaških prog raznesti tudi za 280 kamionov tehničnega snega, je bila narava v letošnji sezoni končno spet radodarna z obilno pošiljko naravnega snega. Tekaške smučine so na prostranih rateških travnikih v neposredni bližini mejnega prehoda z Italijo urejene že od lanskega 9. decembra, glede na vremensko napoved pa naj bi ljubitelji teka na smučeh tam vztrajali nekje do 25. marca. »Januarja, ko so bile temperature nekaj dni okoli minus 20 stopinj Celzija, smo v treh nočeh izdelali približno 1500 kubičnih metrov tehničnega snega in ga raznesli na sončno najbolj izpostavljene dele tekaške proge. Za njihovo urejanje poskrbimo vsak dan, od lanskega decembra nam zaradi obilnega dežja to ni uspelo le trikrat. Tekači od blizu in daleč znajo ceniti naše delo, pri nas se dobro počutijo in se radi vračajo k nam,« je povedal Matej Soklič iz tekaškega centra Confine. Nekdanji profesionalni tekač na smučeh v Ratečah že od leta 2009 spodbuja tek na smučeh, v okviru svojega centra pa tekačem ponuja tudi servis, izposojo opreme in šolo teka na smučeh. A letos je vse drugače.

Osemdeset odstotkov manj prihodkov Kljub ugodnim snežnim razmeram bo izkupiček letošnje tekaške sezone zaradi ukrepov ob zajezitvi epidemije slab. »Zaradi izpada servisa smuči in izposoje opreme ter nezmožnosti organiziranja tekaških tečajev in zaprtja bara pričakujemo 80 odstotkov manj prihodkov v primerjavi z lanskim letom. Na srečo lahko zadnja dva tedna organiziramo vsaj individualne tečaje in tekačem postrežemo čaj ali kavo. Že celo sezono se moramo znajti po svoje, a vseeno delamo cele dneve, medtem ko države zaradi nerazumnih birokratskih ovir sploh nismo zaprosili za pomoč,« je jasen Soklič. Po njegovih besedah se urejanje tekaških smučin, primernih tako za rekreativce kot tudi za profesionalne tekače, financira iz prodanih vozovnic. Te so povezane tudi s progami v sosednji Italiji, a je zaradi zdravstvene situacije prehod meje še vedno odsvetovan. Za dnevno vozovnico morajo odrasli tekači odšteti 5 evrov, otroci do 6. leta starosti lahko tečejo brezplačno. Nakup sezonske vozovnice je znašal 60 evrov, za upokojence 20 evrov manj. »Glede na vsakodnevno urejenost smučin, visoko tržno vrednost obratovanja snežnega teptalnika in trud, ki ga vlagamo v svoje delo, menim, da je cena vozovnice zgolj simbolična. Ljudje so se tudi drugod po slovenskih tekaških destinacijah navadili na plačilo prog, še vedno pa se najdejo posamezniki, ki se na vso moč trudijo, da bi se temu izognili. A smo jih disciplinirali z opozorilnimi tablami in redarji na progi,« zaupa sogovornik, ki si še naprej želi dobrega sodelovanja z občino. Ob slovesu tekačev na smučeh pa Rateče nikakor ne bodo samevale, na svoj račun bodo namreč v vasici, priljubljeni v vseh letnih časih, prišli pohodniki in kolesarji. Poleg rekreacije in gostoljubnih domačinov jih v bližini čakajo številne znamenitosti, med njimi izvira Soče in Save, planiška velikanka, vzpon po smučarski progi za svetovni pokal Podkoren, ogled Belopeških jezer…