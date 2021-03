»Splača se biti redno telesno aktiven, to prinaša toliko pozitivnih posledic, da bi bilo škoda, da tega ne bi izkoriščali v svoje dobro,« poudarja ambasadorka zdravega načina življenja in gibanja Tanja Želj ter vsem, ki so zimske mesece preživeli v ležernem vzdušju, svetuje, da se aktivnosti lotijo počasi in postopoma. »To pomeni tako glede na intenzivnost kot na trajanje vadbe. Glede na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, da je dovolj že 30 minut gibanja na dan, se ne izgovarjate na pomanjkanje prostega časa. Vzemite si čas zase in se razmigajte, hitreje hodite, naredite kakšno vajo za moč. Aktivnosti se lahko lotite tudi tako, da se gibate trikrat na dan po 10 minut. Ko se telo spet malo privadi na napor in obremenitev, pride do naravne potrebe po tem, da zmoremo telovaditi 30 minut v kosu in višji intenzivnosti.«

Počasi, zmerno in postopoma Vaje za lahkotnejši korak v pomlad naj ne bodo pretežke in prenaporne, saj lahko v nasprotnem primeru izgubimo voljo do rednega gibanja. »Višje izzive si raje postavimo takrat, ko bomo nekaj časa redno telesno aktivni. Na začetku je dobro biti s seboj zelo nežen, če želimo vztrajati. Pri tem potrebujemo motivacijo (ki je lahko osvojeni cilj) in disciplino v vztrajanju. Telo potrebuje povprečno vsaj nekaj tednov, da se odzove na to, da se gibamo. Moj nasvet za vse, ki se začenjate ali se ponovno začenjate gibati, je zmernost in vztrajanje vsaj pet tednov. Šele potem boste občutili spremembe v telesu,« razloži direktorica Pilates centra Tanergija.

Sodobno fascialno gibanje Po besedah sogovornice so zadnje raziskave ugotovile, da je fascija največji organ na človeškem telesu. «Gre za tridimenzionalno mrežo, ki obdaja mišice in se nahaja med mišicami in kožo ter jo je treba ohranjati aktivno. Fascija ljubi nežna razmigovanja, nihanja, pretegovanja. In sovraži sedenje in statičnost. Zato je dobro, da je vadba variabilna in ni monotona. Tudi zaradi tega lahko naraste naše veselje do gibanja. Ko je vadba prijetna, to pozitivno vpliva na nas. Neprijetna, prenaporna vadba je lahko samo dodaten stres za telo in v takem primeru se je smiselno vprašati, ali res potrebujemo še dodaten stres.«

Pomen večernega gibalnega umirjanja Divji tempo življenja je glavni krivec za nespečnost in razne težave s spanjem, pojasni Željeva. Pravi, da smo ljudje preveč časa vpeti v razmišljanje, obveznosti in odgovornosti, pozabimo pa na veselje, smeh, srečo, čustva. »Minulo karantensko leto je lahko vse skupaj še močno poslabšalo. Mnogi zato potrebujemo večerno umirjanje, da se odklopimo od misli, razmišljanja in se preklopimo 'v telo'. Ko smo v telesu, se hitreje in lažje umirimo in tudi bolje spimo. Za spanje pa vemo, da je zelo pomembno in mu lahko pripišemo kar lastnost superživila.«

Piramida zdravja Pa vendar zgolj gibanje ni dovolj, k lahkotnejšemu vsakdanu pripomoreta tudi uravnotežena prehrana in dovolj spanca. »To poudarja tudi tako imenovana piramida zdravja. Spanje, prehrana, gibanje in stabilno psihološko stanje sicer niso edine štiri pomembne stvari za življenje, so pa lahko izhodiščna točka, kje začeti in čemu posvečati največ pozornosti. Če vprašate mene, moramo biti najprej spočiti, regenerirani in naspani, šele zatem pametneje posegamo po zdravi, uravnoteženi in hranilni prehrani. Spočiti in dobro nahranjeni imamo mnogo več energije za gibanje, kot če to nismo. Logična posledica prvih treh točk je dobro psihično počutje, ki vpliva tudi na stabilno čustveno počutje. Spanje, prehrana, gibanje in psiha bi si lahko sledili tudi v krogu, ker so soodvisni. A ker vemo, da smo spalno in regenerativno zelo podhranjeni, ne bomo prav nič zgrešili, če bomo začeli s spanjem. Ali drugače – začnemo tam, kjer je najšibkejši člen naše življenjske verige,« razloži Tanja Želj in za konec doda, da gibanje sprošča tudi hormone sreče – endorfine, ki poskrbijo za izboljšanje počutja. »Utrujeni ne boste imeli volje za gibanje. In ne boste začutili takšne razlike po njem kot takrat, ko boste ustrezno spočiti in regenerirani. Regeneracija je zato najpomembnejši del treninga.«