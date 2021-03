Ena najznačilnejših lastnosti pomladi je, da so temperature precej višje kot pozimi. Vreme je toplo, sončno, pa tudi deževno in muhasto, slednje je še najbolj značilno za april. Pomladi bi lahko rekli rožast letni čas, saj travniki in obronki gozdov zacvetijo z značilnimi cvetlicami. Začne se z marcem, po starem sušcem, saj je to čas, ko zemlja pije snežnico, se začne sušiti in pripravljati na rast. Prve cvetlice, ki pokukajo iz zemlje, so trobentice, teloh, veliki zvonček (kronica), mali zvonček, podlesna vetrnica, vijolica, forzicija in spominčica.

»S podaljševanjem dneva, višjim kotom sonca in posledično več sončnega sevanja, ki pride do tal, se spomladi dvigajo tudi temperature. Meja med hladnejšim polarnim zrakom in toplejšim, subtropskim, kjer je vremensko dogajanje intenzivnejše, se začne pomikati proti severu in obdobja toplejšega vremena so pogostejša in daljša. So pa predvsem za začetek pomladi še vedno značilni prodori hladnejšega zraka proti jugu. Ker se v obdobju toplejšega vremena začne brstenje in cvetenje, so takrat možne pozebe. Z začetkom pomladi je povezano tudi 'aprilsko' vreme, ki je značilno za obdobje, ko se v višinah še zadržuje hladen zrak, pri tleh pa se že začne greti – večje temperaturne razlike tako pogosto povzročajo plohe in nevihte,« pravi Jure Jerman, meteorolog iz Agencije RS za okolje. In kakšno bo vreme letošnjo pomlad? Jerman odgovarja, da dolgoročnim napovedim ne verjame, saj je njihova uporabna vrednost slaba; napovedi vzdržijo kvečjemu za deset do petnajst dni vnaprej. »Sezonske napovedi so na meji prerokovanja,« dodaja.

Shujševalna kura s koprivo Nekatere cvetlice so zelo okusne in koristne v prehrani, med drugim trobentica, saj lahko mlade cvetove uporabimo v solatah, juhah in prikuhah, iz svežih ali sušenih cvetnih listov pa pripravljamo čaj, ki vsebuje veliko vitamina C. Okusen čaj blaži kašelj, pomaga pri pljučnici in bronhitisu, deluje pomirjevalno ter čisti telo. Tudi pri marjeticah nabiramo cvetove in liste, jih prav tako uporabimo v kulinariki (za solate juhe in omake), čaj iz posušenih marjetic pa koristi ob prehladih, slabokrvnosti in želodčnih težavah. Spomladi lahko nabiramo za uživanje tudi zelišča, ki so zdrava in nam razstrupijo telo. Med temi je zelo priljubljen čemaž, ki nadomesti česen, iz njega pa lahko naredimo tudi pesto, različne namaze, smutije, ga dodamo solatam. Čemaž čisti kri in pomaga pri leni prebavi. Vendar pa je treba biti pri nabiranju skrajno previden, saj ga lahko zamenjamo s šmarnico ali podleskom, ki pa sta strupeni rastlini! Prav tako je za razstrupljanje in čiščenje ter celo hujšanje koristna kopriva, saj spodbuja delovanje trebušne slinavke, jeter, žolčnika in želodca. Zelo bogat z vitaminom C in minerali je regrat, ki zaradi grenčin blagodejno vpliva na prebavo. Regrat razstruplja telo in čisti kri, iz njegovih listov in korenin si pripravimo regratov čaj. So pa to spomladanske rože in zelišča, ki jih lahko uživamo dlje časa, v nasprotju z nekaterimi drugimi spomladanskimi rastlinami, kot sta dišeča vijolica in pljučnik.