Zmagovalec OP Avstralije v tenisu Novak Đoković je na začetku tega tedna postavil nov mejnik. Postal je igralec z najdaljšim stažem številke ena svetovnega tenisa. V ponedeljek je bil že 311. teden v njegovi karieri, ko je bil prvi na lestvici; v tem je prehitel Rogerja Federerja. Srb se je novega uspeha veselil v Beogradu pred svojo restavracijo, posebno pozornost pa so najboljšemu srbskemu športniku vseh časov namenili na stavbi mestne skupščine srbske metropole, kjer so prikazovali projekcijo najpomembnejših zmag in najlepših točk nacionalnega heroja.

Odslej glavni cilj turnirji največje četverice »Vsak mejnik mi pomeni veliko. Uspeh sem dosegel v izjemni konkurenci, morda največji v teniški zgodovini. Če sem v preteklosti občasno pogledal tudi na to, koliko časa sem preživel kot številka ena na svetu, se bom v preteklosti posvečal predvsem turnirjem največje četverice. Moja velika želja je, da bi jih nekoč osvojil največ med vsemi,« priznava Novak Đoković, ki je v Melbournu slavil 18. zmago za grand slam, do Rogerja Federerja in Rafaela Nadala pa ga ločita še dve največji turnirski lovoriki. Spomnimo, da bo naslednji turnir največje četverice od 17. maja naprej v Parizu, kjer je bil Nadal doslej najboljši trinajstkrat. Na strani Đokovića je tudi statistika proti največjima tekmecema na svetu, saj proti Federerju v medsebojnih dvobojih vodi s 27:23, proti Nadalu pa z 29:27. Ponedeljkov večer v Beogradu je bil slavnosten, Srbija se je na vseh ravneh priklonila svojemu šampionu. »Ne dvomim, da bo Novak Đoković po vseh statistikah postal najboljši teniški igralec vseh časov. Kakor igra, je osvojitev še dveh turnirjev največje četverice zanj mala malica. Za Novaka ni meja. V tej sezoni pričakujem, da bo osvojil še Wimbledon in OP ZDA, morda pa tudi Nadalov Roland Garros,« je v Danasu polna hvale srbska teniška legenda, 81-letni Radmilo Armenulović.