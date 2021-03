Za Barcelono je eno najbolj turbulentnih obdobij v njeni zgodovini. Nogometni klub so v zadnjih mesecih zamajali želja Lionela Messija po odhodu, milijardni finančni dolg, predčasni odstop predsednika Josepa Marie Bartomeua in seveda tudi afera Barcagate, zaradi katere so minuli ponedeljek na vrata kluba potrkali kriminalisti. Kljub pretresom je pred nocojšnjo povratno tekmo proti PSG Camp Nou zajel val optimizma, ki ga je po zmagi na predčasnih predsedniških volitvah s seboj prinesel Joan Laporta. Po anketi, ki so jo izvedli pri Marci, so Katalonci v očeh bralcev španskega športnega časnika celo glavni favoriti za osvojitev španskega prvenstva, po dramatičnem zasuku v polfinalu proti Sevilli pa tudi španskega kraljevega pokala.

Ekipa Ronalda Koemana je vse od poraza proti Parižanom (1:4) nanizala remi in štiri zmage, a zaostanek treh golov s prve tekme osmine finala se tudi ob zadnjem dvigu forme zdi nepremostljiv izziv, čeravno ne tudi nemogoč. Takšen scenarij se je v zgodovini izločilnih bojev lige prvakov doslej zgodil štirikrat, od tega so mu kar trikrat na igrišču prisostvovali tudi nogometaši Barcelone. Nazadnje v sezoni 2018/2019, ko jih je s skupnim izidom 4:3 v polfinalu izločil Liverpool in prvič v osmini finala leta 2017, ko so Katalonci prav proti PSG prvo tekmo izgubili z 0:4, na povratni pa slavili s kar 6:1. »Upam, da bo drugače kot na prvi tekmi. Vse bo odvisno od začetka obračuna in truda, ki ga bomo vložili, da otežimo življenje nasprotniku. Smo ekipa, ki si vedno lahko ustvari priložnosti, in če bomo pred golom osredotočeni, ni nič nemogoče. Če želimo uprizoriti zasuk, bomo morali odigrati brezhibno. PSG si želi osvojiti ligo prvakov, a tudi mi si vedno prizadevamo za zmago,« je pred dvobojem v Parizu, na katerem bo zaradi poškodbe pri gostiteljih manjkal Neymar, optimističen Ronald Koeman.

Senzacija na Parku princev bi bržkone še okrepila govorice, da bo Messi prihodnost le nadaljeval v katalonski prestolnici. Po izvolitvi Laporte v to verjame vse več navijačev blaugrane, ne nazadnje pa je bila to tudi ena od glavnih predvolilnih obljub novega predsednika.

Pred podobno zahtevnim izzivom kot Barcelona bo drevi tudi Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ki bo v gosteh proti Liverpoolu poskušal nadoknaditi zaostanek dveh golov s prve tekme (0:2). Čeprav izpad iz tekmovanja grozi nemškemu predstavniku, bodo pod pritiskom zmage tudi angleški prvaki. Ti so se znašli v eni največjih kriz, odkar jih je pred šestimi leti prevzel Jürgen Klopp, saj so izgubili zadnjih šest od osmih tekem, v prvenstvu pa so šele na osmem mestu. »Sezono lahko še vedno rešimo, če osvojimo ligo prvakov, a vsi vemo, kako težko je to narediti. Liga prvakov je eno od tekmovanj, kjer lahko še vedno osvojimo lovoriko, zato bomo dali vse od sebe, da nam to uspe,« obljublja vezist Liverpoola Georginio Wijnaldum.