Zakonski predlog prinaša večini Američanov z manjšim dohodkom po 1400 dolarjev neposredne pomoči, podaljšuje se izplačevanje dodatne podpore brezposelnim do jeseni, mala podjetja bodo deležna novih nepovratnih sredstev, denar pa bodo dobile tudi zvezne države in lokalne skupnosti.

Predlog je najprej potrdil predstavniški dom, a vanj vključil tudi dvig minimalne plače, kar ni bilo všeč najmanj dvema konservativnima demokratskima senatorjema in v senatu je bil predlog potrjen brez tega. O predlogu mora zdaj znova odločati predstavniški dom, kjer lahko zadeve pokvari le levi pol demokratske stranke, če bo ta vztrajal pri zvišanju minimalne urne postavke na 15 dolarjev na uro in nekaj drugih sestavinah, ki so izpadle v senatu.

Tam imajo demokrati le glas večine s pomočjo podpredsednice ZDA Kamale Harris in si ne morejo privoščiti izgube niti enega samega glasu. Republikanci v obeh domovih kongresa so enotni v opoziciji predlogu, ki je med Američani priljubljen. Če bo sprejet in bo spodbudil gospodarstvo, lahko demokrati potem leta 2022 na kongresnih volitvah po nekaterih ocenah pričakujejo dober rezultat.

Zakon bo v sredo ali pozneje, kolikor časa bo pač trajala razprava v predstavniškem domu, zato po mnenju analitikov skoraj gotovo sprejet, saj je tudi predsednica t. i. progresivne skupine demokratskih poslancev Pramila Jayapal dejala, da ji senatne spremembe nikakor niso všeč, vendar pa gre v celoti za manjše spremembe, z izjemo črtanja povišanja minimalne plače.

Ta je trenutno na zvezni ravni določena pri 7,25 dolarja na uro, a to je minimum za zvezne države, ki lahko določijo višje zneske. Biden je obljubil, da bo predlog zakona podpisal v trenutku, ko bo sprejet. To bo zanj velika politična zmaga, saj je bil tretji protikoronski zakon ena njegovih glavnih predvolilnih obljub.