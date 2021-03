Na valentinovo lani je Nexhbidin Zidi sredi dneva v Pokopališki ulici v Ljubljani sprožil polavtomatsko pištolo, s čimer se strinjajo vsi vpleteni. Sodišče je novembra lani odločilo, da je 65-letnik orožje usmeril v hrbet soproge Asime, ustrelil, a na srečo zgrešil, zaradi česar ga je za poskus uboja obsodilo na pet let zapora. Zidi že od vsega začetka vztraja, da je streljal v zrak. Ne da bi ji želel kar koli storiti, temveč da bi ga poslušala in bi se lahko pogovorila o odločbi o prepovedi približevanja, ki jo je takrat dobil. Žena ga je ignorirala, šla je mimo njega, kot da je zrak, kar se mu je zdelo nesprejemljivo, zato je ustrelil navzgor, v nebo.

Imel je prepoved približevanja

»Prav nobenega dokaza ni, da je streljal proti njej. Če bi bilo tako, bi policija našla naboj, pa ga ni. Priča je povedala, da ga je po strelu videla, kako drži pištolo v iztegnjeni levi roki, ampak on je desničar. Neverjetno bi bilo, da bi streljal z roko, s katero ne je in ne piše,« v pritožbi na odločitev prvostopenjskega sodišča vztraja njegov zagovornik Peter Kobentar. Po njegovem se je sodišče na prvi stopnji vse preveč ukvarjalo s tem, kako slab človek da je njegova stranka, da je šel ves postopek njemu v škodo, nič pa v korist. Pričanje Zidijeve soproge Asime je označil za neverodostojno, njena zgodba pa da se je neprestano spreminjala – v nasprotju z zgodbo njegove stranke, ki da je ista že vse od tistega skoraj usodnega dne. Zakonca sta bila v času streljanja v razveznem postopku, zaradi groženj (tudi s smrtjo) in fizičnega nasilja (udarci, siljenje v spolne odnose) je sodišče že pred incidentom na dan zaljubljenih odločilo, da mora Zidi zapustiti skupen dom, prepovedalo pa mu je tudi približevanje in navezovanje stikov z njo in njunimi otroki, kar je večkrat kršil. Psihiatrična izvedenka je pri obtoženem zaznala več duševnih motenj, med drugim sindrom odvisnosti od alkohola, pomirjeval in hipnotikov, a je bil v času kaznivega dejanja prišteven.

Višje sodišče bo odločitev o zadevi sprejelo v nekaj tednih. Sodbo lahko potrdi, obsojenega oprosti ali pa zahteva ponovitev sojenja.