Pazi na glavo – glava ni žoga! Že leta 1955 je tako svoj didaktično-leposlovni priročnik o tem, kako naj se otroci obnašajo v prometu, naslovil France Bevk. Danes, več kot šest desetletij kasneje, pa bi lahko s povsem enakim naslovom poimenovali celo zbirko prispevkov, ki se v zadnjem času poglobljeno in na osnovi temeljitih znanstvenih raziskav ukvarjajo s tem, kakšen dolgoročni vpliv imajo udarci žoge z glavo pri najpomembnejši postranski stvari na svetu – nogometu.

Res je, nogomet je kontaktni šport, ki zna biti vse prej kot nežen, nekateri brutalni prekrški zakrivijo tudi zelo hude poškodbe. A ko beseda nanese na poškodbe glave, prej kot na nogomet pomislimo na številne druge discipline. Predvsem tiste, pri katerih so zaradi hudih poškodb sčasoma športniki začeli nositi čelade, ki so kasneje postale obvezni del opreme. Omenimo denimo kolesarstvo, hokej na ledu, ameriški nogomet, alpsko smučanje… In še bi lahko naštevali. Jasno, nogomet, tisti »pravi«, z okroglo žogo, se nikdar ne bo igral s čeladami. To drži približno toliko, kot se ve, da se ne bo igral z rokami. Ni pa očitno več tako samoumevno, da bo poleg z nogami dovoljeno podajati ali streljati tudi z glavo.

Dokazov je vse več

Opozorila, da številni »udarci« žoge z glavo niso tako nedolžni, so se v preteklosti že pojavljala, a so hitro utonila v pozabo. Predvsem zaradi tega, ker takojšnjih poškodb, tistih na »licu mesta«, ni bilo zaznati. A pri najmlajših, ki se zgodaj začnejo ukvarjati z nogometom in ki se v vseh pogledih telesno še razvijajo, je vedno pogosteje začelo prihajati tudi do takšnih. Več zabeleženih pretresov možganov je tako v posameznih državah že pripeljalo do tega, da so denimo najprej v ZDA popolnoma prepovedali igranje z glavo mlajšim od deset let, mlajšim od 13 pa na treningih, takšno prepoved pa so lani za otroke do 12 let uvedli tudi v Angliji in Škotskem.

No, še precej več prahu pa zdaj dvigujejo rezultati različnih raziskav, ki brez kančka dvoma potrjujejo dolgoročne možganske poškodbe pri številnih nekdanjih poklicnih nogometaših. Ko so demenco diagnosticirali tudi nekaterim članom angleške reprezentance, ki je leta 1966 osvojila naslov svetovnih prvakov, so se sicer hitro pojavile »razlage«, da je vse skupaj povezano s tem, da so bile žoge nekoč težje. A so strokovnjaki to označili za mit, saj je bila žoga tako včasih kot danes težka med 410 in 450 grami, edina razlika je, da je bila zaradi sestave, ko se je ob dežju »napila« vode, dejansko precej težja, toda zato tudi mnogo počasnejša, zaradi česar je bilo igre po zraku in s tem udarcev z glavo bistveno manj in ob precej nižji hitrosti žoge. Zadnje obsežne raziskave ob tem kažejo, da že dvajset zaporednih udarcev žoge z glavo povzroči izmerljive spremembe v delovanju možganov, medtem ko je študija Univerze v Glasgowu pokazala, da je med nekdanjimi poklicnimi nogometaši možnost za nevrodegenerativne bolezni 3,5-krat višja kot pri splošni populaciji.

»To, da smo igro z glavo prepovedali otrokom na treningih, je dobro izhodišče. Ljudje vedno pogosteje preživijo različne vrste raka in tudi po srčni kapi živijo še tja v osemdeseta leta. Zdravila, ki bi pozdravil demenco, medtem ni. Dokazov, kaj vse, kar smo počeli v mladosti, lahko do nje pripelje, ko smo starejši, pa je vse več,« je ob tem povedal profesor Colin Doherty, vodja skupine za raziskave možganskih poškodb iz Dublina.