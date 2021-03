Da pa bi se razmere umirile in prispevale k ozračju, ki bo evropskim partnerjem in samemu Bruslju sporočalo, da se glede predsedovanja v semestru EU nimajo česa bati, ni pričakovati. Mission impossible, dragi Borut. Pa ne zaradi KUL ali Šarca in Mesca, ki sta ti dala košarico, ter Fajonove in Bratuškove, ki sta ti pokazali zobe. Zaradi tebe samega in premierja, ki ga imamo in ki je takšen, kakršen je. Je pa tam, kjer je, zaradi tebe. Ti si mu zaupal mandat, dobro vedoč, kako je dojemal in še vedno dojema politiko, vladanje, demokracijo, medijsko svobodo in vladavino prava. Ko danes počne nespodobnosti doma, ko napada sodstvo, tožilstvo, medije, novinarje, nevladnike, kritično strokovno in ostalo javnost ter povsem politično kadruje po najpomembnejših državnih podsistemih, molčiš. Enako takrat, ko Bruslju pisari zafrustrirana pisma, polemizira in žali evropske kolege, kar nadalje državi spodkopava ugled in odpira dvome o kakovosti in obči koristi slovenskega predsedovanja EU.

Prepričan sem, da tvoj predhodnik, dr. Danilo Türk, takega mandata gospodu Janši ne bi podelil oziroma bi prej ubral pot predčasnih volitev ali pa bi do izteka legislature, če bi že pandemične razmere volitve onemogočale, poiskal dogovor o tehničnem timu, tako kot je storil Mattarella v Italiji. In če bi že, zavoljo recimo neoporečne zmage SDS, moral Janši zaupati vlado, bi se kasneje na njegova početja kritično odzival. To je tudi dokazal.

Torej, proč vrženi čas, denar, trud, živci in zdravje je ta tvoja sicer plemenita misija. Da je predsednik vlade ponudil opoziciji roko, ji poslal predlog sporazuma o sodelovanju pri premagovanju covida, pri postpandemičnem okrevanju gospodarstva in družbe ter omenjenem predsedovanju je na prvi pogled lepa gesta, a dovolj je že površno branje tega besedila, da spoznaš njegovo neiskrenost in past, ki se v njem skriva. Naj citiram 3. »pravilo o vplivu in odgovornosti«, kot je ta del dogovora naslovljen: »Ta sporazum v ničemer ne vpliva na ustaljene postopke delovanja koalicije. Ti postopki, v smislu usklajevanja posameznih zakonskih besedil iz normativnega programa, potekajo samostojno med upravičenimi predlagatelji in koalicijo.«

Povedano po domače: »Medtem ko se bomo o čem usklajevali in dokler ne bo tega konec, boste tiho – govori neko drugo pravilo – jaz in koalicija bomo počeli, kar koli bomo hoteli, tako kot doslej.«

Vprašaj se in poišči odgovor, moj nekdanji predsednik stranke. Ob vseh teh frontah, smo si res zaslužili še tisto z evropskim parlamentom in drugimi ustanovami EU?

Pa še nekaj: postavi se že enkrat na pravo stran in povej to na glas! Še posebej ko tega ne zmore pristojna ministrica Kustečeva, ki se očitno strinja s politiko kaznovanja. Podpri srednješolce iz Maribora, ki jih policija preganja, ker hočejo v šolo. Konkretno, ne le s pozivom, da se poiščejo pravne poti k njihovi odrešitvi. Povej Hojsu, da če sam pregona ne bo opustil, boš uporabil pravico do amnestije! Boš? Ostani zdrav.

Aurelio Juri nekdanji podpredsednik ZLSD, danes SD, Koper