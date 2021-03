»Fajn je, duši govori,« je o Fortunatu Bergantu (1721–1769) menil že veliki Rihard Jakopič. V osrednji četverici baročnih slikarjev, kamor so sodili še Franc Jelovšek, Valentin Metzinger in Anton Cebej, se mu je zdel »najbolj slovenski«. Če je bil javnosti prvič predstavljen na Zgodovinski razstavi slovenskega slikarstva leta 1922, je lahko občinstvo v celostni predstavitvi njegovih del nazadnje uživalo pred sedemdesetimi leti. Ob tristoletnici rojstva slikarja, ki je veljal za najbolj »našega« in »enigmatičnega«, imamo tako v Narodni galeriji novo priložnost za vpogled v njegov samosvoj slikarski slog.

Med dovršenostjo in okornostjo

Že v svojem času je Bergant, samski in brez družine, veljal za posebneža; ne vemo, kje vse se je izobraževal, gotovo pa je bil dovzeten za umetniške vplive iz domačega kamniškega in ljubljanskega okolja, denimo pri kipih frančiškanske rezbarske delavnice… Zaradi pomanjkanja naročil na Kranjskem je bil nekaj časa zelo aktiven na območju današnje Like na Hrvaškem, pri zrelih šestintridesetih se je šel izpopolnjevat v Rim, nato pa se je devet let pred smrtjo vrnil na Kranjsko. Njegov slog je bil zlahka prepoznaven, opozarja avtorica razstave, kustosinja Katra Meke: »Za njegove figure je značilna posebna obrazna mimika, za njihova oblačila ostre, lomljene gube. Poleg tega njegove figure niso idealizirane, torej lepe in zamrznjene v času in prostoru, temveč izkazujejo najgloblja čustva, s katerimi nagovarjajo občinstvo.«

Nasprotja med obrtno dovršenostjo njegovih podob na enih in silno okornostjo na drugih slikah so ves čas zbujala vprašanja. »Na eni strani imamo njegove svetniške podobe, ki mejijo na preprostost in ljudskost, na drugi strani pa portrete kranjskega plemstva in cerkvenih dostojanstvenikov, ki sledijo modi tistega časa, denimo detajli njihovih oblačil so tehnično izredno dovršeni. Ni se zaman govorilo tako, da je genialen, kot tudi, da so njegova dela pretirano podobarska,« dodaja kustosinja. Sicer pa se tudi umetnik prilagodi okolju, v katerem dela, ob tem še opozarja direktorica Narodne galerijeBarbara Jaki: »Če je okolje nezahtevno, potem tudi umetnikovo delo ni tako kakovostno, kot bi lahko bilo. Ker tudi njegovi potreti zelo nihajo v kakovosti, je šlo verjetno torej tudi za bolj in manj ambiciozna naročila, pa tudi za višino plačila, ki ga je prejel za opravljeno delo.«