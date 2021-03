Okrožno sodišče v Ljubljani je ugodilo tožbi Mestne občine Ljubljana v zvezi s postopkoma odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve prostorov, ki jih na Mestnem trgu 27 in Ciril-Metodovem trgu 21 uporablja javni zavod Zgodovinski arhiv Ljubljana. Na občinski službi za pravne zadeve so pojasnili, da je po sodbi sodišča arhiv dolžan izprazniti poslovne prostore, pri čemer pa je sodišče odredilo, »da enoletni odpovedni rok za izpraznitev poslovnega prostora teče od vročitve te sodbe dalje«.

Sodba sicer še ni pravnomočna, saj imata občina in Zgodovinski arhiv Ljubljana možnost pritožbe do konca marca. Ali so v vmesnem času morebiti našli kakšne ustrezne nadomestne prostore, kamor bi lahko preselili arhiv, nam na Zgodovinskem arhivu Ljubljana ni uspelo izvedeti, saj direktorica Zdenka Semlič Rajh na naša vprašanja ni odgovorila.

Prvotni rok za izselitev junij 2020 Spomnimo, mestna občina je Zgodovinskemu arhivu Ljubljana najemno pogodbo za obe lokaciji odpovedala maja 2019, ker da prostore potrebuje za lastne potrebe. Odpoved najemne pogodbe je občina vložila sodno, ker ji tako nalaga zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, so v preteklosti pojasnili na občini. Prvotni rok za izselitev je bil do junija 2020, a je nekdanji direktor arhiva Mitja Sadek izselitvi nasprotoval s pojasnilom, da v tem roku ne bodo mogli najti, najeti ali odkupiti in arhivski dejavnosti ustrezno prilagoditi novih prostorov. Ob morebitni prisilni izselitvi v neprimerne prostore pa je Sadek opozarjal, da bi lahko bilo ogroženo dragoceno arhivsko gradivo. Na občinski službi za pravne zadeve so sicer potrdili, da so v zadnjih treh mesecih potekale »določene izmenjave informacij, pobude oziroma ponudbe o možnosti poravnave, zlasti v zvezi s terminom morebitne izpraznitve. Konkreten dogovor ni bil sklenjen.«