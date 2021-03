Po predlogu zakona, ki ga je pripravil lani ustanovljeni vladni strateški svet za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju, bi bila socialna kapica za plačilo prispevkov določena pri plači v višini 6000 evrov bruto. To bi pomenilo, da zaposleni z višjo plačo od tega zneska ne bi plačevali nič višjih prispevkov za socialno varnost kot tisti, ki imajo plačo 6000 evrov bruto. Nad tem zneskom bi se obračunavala le akontacija dohodnine. Zaposleni bi tako plačal največ 1326 evrov, delodajalci pa največ 966 evrov prispevkov za socialno varnost.

Po zadnjih podatkih Finančne uprave RS (Furs) o porazdelitvi davčnih zavezancev v davčne razrede je v Sloveniji prejemalo bruto plačo, višjo od 6000 evrov bruto mesečno, nekaj manj kot 17 tisoč oseb oziroma dober odstotek vseh davčnih zavezancev. Cilj predlagane socialne kapice naj bi bila razbremenitev razvojnega kadra, zmanjšanje stroškov dela ter prispevek k razvoju in povečanju konkurenčnosti podjetij.

Strateški svet se predlaga tudi ustanovitev registra predpisov, ki bi zakonodajo naredil preglednejšo. Vanj naj bi bili sicer vključeni le državni predpisi, torej zakoni in podzakonski predpisi, ki jih sprejemajo DZ, vlada in ministrstva. Poleg tega je v predlogu zakona predvideno povečanje pooblastil državnih sekretarjev. Ti bi lahko v primeru potrditve zakona izdajali odločbe v upravnih postopkih, kar so lahko do zdaj počeli le ministri.

Po predlogu zakona bi se plačilo s plačilno kartico štelo za negotovinsko plačilo in ne za gotovinsko plačilo, kot je zdaj zapisano v zakonu o davčnem potrjevanju računov. Račun bi končnemu kupcu moral prodajalec izdati le na njegovo zahtevo. Kupec blaga oziroma prejemnik storitve, ki bi račun plačal z gotovino, pa bi moral prevzeti račun in ga shraniti neposredno po odhodu iz poslovnega prostora ter ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega organa ali tržnega inšpektorata.

Strateški svet za debirokratizacijo predlaga tudi spremembe pri registru prebivalstva. Poleg imena, priimka, matične številke in hišnega naslova prebivališča bi ga dopolnili še z elektronskim naslovom in s tem naslovom povezano mobilno številko. Sporočanje teh dveh podatkov načeloma ne bi bilo obvezno; izjema bi bili posamezniki, ki bi za več kot 14 dni zapustili stalni naslov prebivališča. Ti bi morali upravni enoti sporočiti svoj elektronski naslov za vročanje ali pa za vročanje pooblastiti drugo osebo. Tisti, ki bi sporočili elektronski naslov in mobilno številko, bi upravno pošto po predlogu novega zakona dobivali po elektronski poti.

ZSSS nasprotuje uvedbi socialne kapice

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ocenjujejo, da predlog zakona zmanjšuje pravno varnost ljudi, spreminja sistem obveščanja o pravicah javnih uslužbencev in daje velika pooblastila državnim organom. Avtorjem osnutka očitajo tudi poskus zmanjševanja solidarnosti v družbi.

Socialna kapice pri meji 6000 evrov bruto po prepričanju ZSSS ne bo razbremenila razvojnega kadra in ne bo pripomogla k večji produktivnosti in razvoju podjetij, gre zgolj za višje plače vodilnih in najbolje plačanih posameznikov. Po drugi strani pa bi imela njena uvedba pomemben vpliv na zmanjšanje prihodkov v blagajne socialnega zavarovanja ter negativen vpliv na javne finance, opozarjajo v sindikatu, in dodajajo, da predlog ne vsebuje nikakršnih izračunov, kakšen bi bil izpad prihodkov v državne blagajne, niti kako bi ga nadomestili. Po izračunih ZSSS bi izpad prihodkov znašal nekje med 150 in 250 milijonov evrov, to pa bi brez celovitih rešitev, tudi na davčnem področju, lahko pomenilo veliko tveganje za sedanji obseg socialnih pravic.

»Glede na stanje javnih financ, upad gospodarske rasti v letu 2020 v višini 5,5 odstotka in povečanje javnega dolga ukrepi davčnega razbremenjevanja in na drugi strani nenadomeščanja izpada prihodkov z ekonomskega vidika niso primerni ukrepi,« ocenjujejo v ZSSS. Ob tem navajajo, da davčno razbremenjevanje najbogatejših glede na posamezne ekonomske analize nima pomembnega pozitivnega učinka na rast potrošnje, ki je eden ključnih pogojev za gospodarsko rast, prav tako pa pozitivnih učinkov v obdobju krize in negativne gospodarske rasti ne prinaša niti zniževanje davčnih obremenitev..

Do predloga zakona je kritična tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, ki je, kot je razvidno iz besedila predloga zakona, med drugim podvomila v namen zbiranja elektronskih naslovov in telefonskih številk državljanov ter v potrebo po takih zbirkah osebnih podatkov. Vladna stran je na njene pomisleke odgovorila, da je osnovni namen zbiranja kontaktnih podatkov o prebivalcih Slovenije lažja in učinkovitejša komunikacija uradnih oseb s strankami v postopkih, ki v 21. stoletju presega zgolj podatek o stalnem in začasnem prebivališču.