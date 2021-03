***

Ivo Vajgl je povedal, da ima Janez Janša v Evropi svoj cilj, ki je pravzaprav škodovati Evropski uniji takšni kot je, saj si predstavlja neko drugačno Evropsko unijo in unijo z državami, ki bodo podobno misleče in podobne temu, kar on vidi kot vzorec. To je Orbanova država in država populistov. ik