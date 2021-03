"Evropske države ne ščitijo beguncev in migrantov, ki poskušajo doseči Evropo prek Sredozemlja. Odkloni pri zaščiti življenj in pravic beguncev in migrantov se poslabšujejo in vsako leto povzročijo na tisoče smrti ki bi se jim bilo mogoče izogniti," je ob objavi poročila SE poudarila komisarka SE za človekove pravice Dunja Mijatović.

Poročilo SE z naslovom "Klic v stiski za človekove pravice. Vse večja vrzel v zaščiti migrantov v Sredozemlju" vsebuje pregled izvajanja priporočil komisarke glede reševanja migrantov na morju v državah članicah in ukrepe, ki bi jih morale sprejeti evropske države, da bi zagotovile, da bi bili čezmorski prehodi v skladu s človekovimi pravicami.

Za obdobje od julija 2019 do decembra lani se poročilo osredinja na pet ključnih področij, in sicer učinkovito iskanje in reševanje ter pravočasno in varno izkrcanje rešenih oseb, sodelovanje z nevladnim organizacijami, sodelovanje s tretjimi državami ter vzpostavitev varnih in zakonitih poti, predvsem na območju osrednjega Sredozemlja. Številni zahtevani ukrepi, ki jih navaja poročilo, sicer veljajo za vse druge večje migracijske poti na območju Sredozemlja in na atlantski poti iz zahodne Afrike v Španijo.

Komisarka SE tako priporoča, da bi na morju zagotovili ustrezne in zadostne zmogljivost za iskanje in reševanje pod državnim vodstvom ter varno in hitro izkrcanja rešenih. Nevladnim organizacijam, ki sodelujejo pri iskanju in reševanju ter nadzoru spoštovanja človekovih pravic, pa bi morali omogočiti, da opravljajo svoje delo. Poziva tudi k zaustavitvi nasilnega vračanja in drugih ukrepov, ki begunce in migrante izpostavljajo hudim kršitvam človekovih pravic ter razširitvi varnih in zakonitih poti za begunce in migrante.

V obdobju, na katerem temelji poročilo, so sicer v Sredozemlju zabeležili več kot 2400 smrti, kar naj bi bilo sicer bistveno manj od dejanskega stanja.

"Skrajni čas je, da evropske države končajo to sramotno tragedijo in sprejmejo migracijske politike, ki so skladne s človekovimi pravicami. Države članice ne smejo več odlašati z ukrepi za reševanje življenj. Gre za življenje ali smrt in za verodostojnost zavezanosti evropskih držav človekovim pravicam," je ob tem opozorila komisarka SE za človekove pravice.