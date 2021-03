Sedemdnevno povprečje novih okužb je 764. Hospitaliziranih je bilo 506 covidnih bolnikov, 90 na oddelkih za intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili 90 oseb, sedem jih je umrlo. Trenutno je po ocenah v Sloveniji 10.602 aktivno okuženih z novim koronavirusom.

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covid-19 bodo sodelovali državni sekretar in nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 Jelko Kacin, v.d. generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Nataša Kranjc in predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in direktorica oz. ravnateljica SIC Ljubljana Fani Al Mansour.