»Kljub konkurenčnosti slovenskih izdelkov in visoki stopnji zaupanja v njihovo kakovost, bo treba tudi v prihodnje izvajati kontinuirano promocijo prebojnih gospodarskih rešitev in intenzivno graditi prepoznavnost in pozitivno podobo slovenskega zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva, tako doma kot v tujini. Obetamo si, da bo skupna promocija pripomogla k širšemu dosegu in še večjemu zaupanju v slovensko gospodarstvo,« pravi dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja Spirit Slovenija. S tem namenom je agencija že lani začela izvajati nacionalno kampanjo za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini, ki jo vodi pod sloganom I feel Slovenia. Green.Creative.Smart., in imenovala tudi 19 ambasadorjev kampanje.

Ambasadorji so Izjemna podjetja in organizacije »Ambasadorji slovenskega gospodarstva so postala izjemna slovenska podjetja in organizacije, ki vsak na svojem področju ponujajo edinstvene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, skupaj pa tvorijo odlično reprezentativno podobo slovenskega gospodarstva. Med njimi so tako mikro, mala in srednja kot velika podjetja; zagonska in rastoča podjetja ter tista, ki so v zreli fazi razvoja,« dodaja dr. Kostanjevec. Med ponosnimi glasniki slovenskega gospodarstva so: Akrapovič, Alpina, AquafilSLO, Ekoart hiše, Elan, Equa, Hooray Studios, Ljubljanske mlekarne, Lotrič meroslovje, Luka Koper, Lumar IG, Mywater, Nordijski center Planica, Panorganix, Paradajz, Pipistrel, Plastika Skaza, SETCCE in SWARCO LEA. Letos naj bi se jim na podlagi javnega poziva pridružilo še predvidoma 21 podjetij in organizacij.