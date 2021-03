Letošnje tekmovanje je prvič v celoti digitalno, kar pomeni, da so ideje mladi razvijali od doma ob podpori mentorjev in videotečaja Popri digital. Iz prispelih predlogov so komisije izbrale najboljše iz vsake kategorije, ki so se uvrstili v drugi krog predizbora in so svoje izdelke predstavili tudi ustno v obliki petminutnega pitcha – kratke in navdihujoče startupovske predstavitve pred podjetniško komisijo. Glede na lokacijo prijaviteljev so presojo podjetniških idej prevzeli regijski partnerji tekmovanja: Primorski tehnološki park (goriška, obalno-kraška, primorsko-notranjska regija), Razvojni center Novo mesto (JV Slovenija in posavska regija), Tehnološki park Ljubljana (Osrednja Slovenija, Gorenjska, Zasavje) in SAŠA inkubator, Velenje, (Koroška, savinjska in podravska regija ter Pomurje).

Nagradni sklad 30.000 evrov Na predizborih so se prve tri najbolje uvrščene ekipe iz vsake kategorije in iz vsake regije uvrstile na nacionalno tekmovanje. Vsaka uvrščena ekipa je dobila 500 evrov iz nagradnega sklada za namen izboljšave poslovnih modelov (v ta namen bodo izvedene tudi posebne delavnice). Skupno je za najboljše ekipe na regijskih predizborih iz nagradnega sklada namenjenih 18.000 evrov. Na nacionalnem tekmovanju bodo razdelili 12.000 evrov, kjer bodo v vsaki starostni kategoriji nagrajene prve tri najboljše uvrščene ekipe: za prvo mesto v višini 2.000 evrov, za drugo mesto 1.300 evrov in za tretje mesto 700 evrov.

Letos mednarodno tekmovanje Tekmovanje Popri organizira Primorski tehnološki park v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, javno agencijo za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije Spirit Slovenija in Slovenskim podjetniškim skladom. Finale soorganizirajo tudi mestna občina Nova Gorica ter občini Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. Letošnje tekmovanje je znova prestopilo slovenske meje, saj tekmujejo tudi šole iz zamejstva. Maja 2021 pa bo Popri prvič postalo tudi mednarodno tekmovanje v okviru slovenskega predsedovanja EUSAIR (Strategiji EU za Jadransko-jonsko makro regijo). Del programa je tekmovanje POPRI EUSAIR mladi/youth – s podporo ministrstva za zunanje zadeve in službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, Javne agencije Spirit Slovenija in ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo potekalo v organizaciji Primorskega tehnološkega parka po modelu Popri.

Popri v številkah V Primorskem tehnološkem parku so prepričani, da je vlaganje v inovativnost in podjetnost mladih investicija v prihodnost. Zato od leta 2004 organizirajo tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo za mlade – Popri, ki je v letu 2015 z lokalne ravni preraslo v vseslovenski projekt. Na tekmovanju se je v reševanju problemov na podjeten način doslej preizkusilo 3838 mladih od 12. do 29. leta, ki so v poslovni načrt razdelali 1458 idej. Pri tem jim je pomagalo več kot petsto mentorjev iz več kot tristo izobraževalnih institucij (osnovne in srednje šole ter fakultete). Tekmovanje spremljajo izobraževalni dogodki, ki mladim omogočajo pridobitev dodatnega znanja, lastne izkušnje in dostop do mentorjev.