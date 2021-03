Pri kraljih je blestel Adrian Kempe, ki je dosegel hat-trick, svojega drugega v karieri, Andreas Athanasiou je pomagal preobrniti zaostanek dveh golov v izenačenje v zadnji tretjini, med strelce se je spet vpisal Dustin Brown, odlično sezono pa je z dvema podajama nadaljeval tudi Kopitar.

Kopitar je zdaj vsaj točko osvojil še na peti zaporedni tekmi, to je njegov drugi tovrsten niz v sezoni, skupno pa je na četrtem mestu po podajah v sezoni in na sedmem po točkah.

A v podaljšani igri je kraljem, ki so tako izgubili še peto od zadnjih šestih tekem, zmanjkalo nekaj sreče, vratar Calvin Petersen je zbral 19 obramb.

Pri racmanih, ki so zdaj izgubili drugo tekmo zaporedoma po devetih porazih v nizu, je Rickard Rakell zbral dva zadetka in podajo, Max Comtois tri podaje, vratar John Gibson pa je ubranil 21 strelov.

Ekipi se bosta v dvorani Honda v Anaheimu v četrtek pomerili še enkrat.

Hokejisti Minnesote Wild so na domačem ledu z 2:0 ugnali najboljšo ekipo skupine Honda West, Vegas Golden Knights. V St. Paulu se je najbolj izkazal 24-letni finski vratar Kaapo Kahkonen, ki je za svoj prvi shutout v karieri zbral 26 obramb. Z zmago je Minnesota obenem prekinila zmagoviti Vegasov niz šestih tekem.

"Mislim, da če želiš biti miren, si moraš nadeti miren videz. Nato te soigralci vidijo, kako mirno opravljaš svoje delo in se tudi oni lahko osredotočijo na svoje naloge. Mislim, da je to glavna skrivnost, glavni ključ uspeha. Za to si prizadevam vsakič, ko zadrsam na led," je dejal Kahkkonen.