Danes ob 13. uri se bo s forumom 100 % Start:up Ljubljana v virtualni obliki, osrednjim promocijskim dogodkom, začel Start:up roadshow, na katerem Slovenski podjetniški sklad napove ključne programe podpore zagonskim podjetjem. Tudi letos bo slednjim na voljo pestra izbira programov, ki zagotavljajo poleg finančnih virov tudi bogato vsebinsko podporo v obliki mentorstev in drugih programov. Današnjemu forumu bodo sledili še štirje dogodki v živo in na spletu: 10. marca ob 9. uri v Tovarni podjemov v Mariboru in ob 15. uri v SAŠA inkubatorju v Velenju, 11. marca ob 9. uri pa še v Podjetniškem inkubatorju Kočevje in ob 15. uri v Primorskem tehnološkem parku v Novi Gorici.

Do produkta ali storitve s 54.000 evrov nepovratnih sredstev Takšen znesek namreč Slovenski podjetniški sklad ponuja startupom v okviru razpisa P2. Do njega lahko dostopajo podjetja, ki so registrirana v Sloveniji, organizirana v obliki s.p., d.o.o. ali zadruge ter so ali bodo vpisana v poslovni register med 1. januarjem 2020 in 15. marcem 2021. Pomemben pogoj razpisa je, da je njihov produkt še v fazi razvoja in ni dokončan, so pa ga že validirali pri zgodnjih uporabnikih. Ključne informacije o razpisu so dostopne v brezplačnem priročniku, ki vam bo prav tako pomagal ugotoviti, ali je vaša ideja primerna za razpis.

Pripravljeni na rast s 75.000 evrov konvertibilnega posojila Denar, ki mu stoji ob boku tudi obširna vsebinska podpora, bodo izbrana podjetja lahko namenila dvigovanju prodaje in širjenju na nove trge. Za razliko od razpisa P2 se na razpis SK75 lahko prijavijo podjetja, ki so starejša od enega leta in mlajša od pet let, imajo dokončan razvoj produkta ali storitve ter so ga že preizkusili pri prvih kupcih. To pomeni, da že ustvarjajo prve prihodke iz prodaje. Tudi za razpis SK75 poteka predselekcijski postopek, ki je zelo priporočljiv, kajti prinese lahko do 40 od skupaj 100 možnih točk na razpisu.

Podvojitev investicije, sklenjene z zasebnim investitorjem Razpis SI-SK startupom omogoča prav to. V praksi to pomeni, če so že pridobili ali so še v fazi dogovarjanja s poslovnim angelom, skladom zasebnega/tveganega kapitala ali korporacijo za investicijo v višini 100.000 evrov, Sklad pod enakimi pogoji primakne svojih 100.000 evrov. Financiranje lahko doseže do 600.000 evrov, če Slovenski podjetniški sklad soinvestira s poslovnimi angeli ali skladi zasebnega ali tveganega kapitala oziroma od 200.000 do 600.000 evrov, če soinvestira s korporacijo. V nekaterih izjemnih primerih lahko podjetje skupaj pridobi tudi do 2,4 milijona evrov, od katerih Sklad soinvestira 1,2 milijona, prav toliko pa tudi zasebni investitor.

Denar je le začetek - pravi preskok se začne šele z vsebinsko podporo Denar je vreden bore malo, če ga ne znamo dobro izkoristiti. Tega se Sklad dobro zaveda, zato je pripravil obširen program vsebinske podpore za podjetja, ki so prejemniki sredstev na razpisih P2, SK75 in SI-SK. Čaka jih več kot deset specializiranih programov, ki jih vodijo najboljši zasebni izvajalci, in več kot 140 mentorjev iz vrst serijskih podjetnikov, investitorjev, področnih strokovnjakov in vodij podjetniških programov.