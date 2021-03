Čeprav je premier Mario Draghi z nekaterimi svojimi prvimi potezami poskrbel za precej razburjenja v italijanski politiki, se na začetku vladanja poskuša predstaviti predvsem kot krizni menedžer, ki ne nastopa pred kamerami. S prepovedjo izvoza 250.000 odmerkov cepiv za Avstralijo je s podporo Bruslja kot prvi evropski premier izkoristil to skrajno možnost, s katero sta Rim in Bruselj farmacevtskim podjetjem skupaj poslala sporočilo, naj spoštujejo svoje dobavne roke za Evropsko unijo.

Pred tem je svojo namero, da pospeši cepljenje v državi, podkrepil z zamenjavo posebnega predstavnika vlade za covid-19 Domenica Arcurija. Namesto njega se zdaj s pandemijo spopada general Paolo Figliuolo, ki je v vojski doslej skrbel za logistiko. Draghi s to zamenjavo poskuša slediti cilju, da bosta morali pri širitvi mreže cepilnih mest tesno sodelovati civilna sfera in vojska. Med drugim nameravajo cepitve izvajati tudi v športnih dvoranah in vojašnicah.

Za precej kritike je v zadnjih dneh poskrbela tudi njegova odločitev, da za pomoč pri spremembah nacionalnega načrta za okrevanje, s katerim bo Italija črpala dobrih 200 milijard evrov sredstev iz Bruslja, angažira mednarodno finančno svetovalno podjetje McKinsey. Čeprav jim bodo plačali zgolj 25.000 evrov in naj bi vladi zagotavljali le tehnično pomoč, politiki levega in desnega političnega tabora kritizirajo najem svetovalnega podjetja. Draghi pa se medtem z evropsko komisijo pogaja o še enem paketu reševalne pomoči za Alitalio. Vlada želi italijanskega letalskega prevoznika, ki naj bi poslej nosil ime Ita, pred bankrotom rešiti z novo tri milijarde evrov vredno injekcijo.

Gibanje petih zvezd bo reševal Conte Še najmanj se Draghi v teh prvih dneh vodenja vlade ukvarja s političnimi križi koalicijskih strank. Potem ko se je že Gibanje petih zvezd ob oblikovanju njegove tehnične vlade razdelilo na večinske podpornike Draghijeve koalicije in neodobravajočo manjšino, zdaj v stranki vre naprej. Po izključitvi 36 senatorjev in poslancev iz stranke, ker niso podprli vlade, bo populističnemu gibanju, ki ga je ustanovil Beppe Grillo, zdaj novo življenje poskušal vdahniti nekdanji italijanski premier Giuseppe Conte. Ta po razpadu njegove vlade ni hotel slišati nič o politični karieri in se je vrnil na profesorski položaj v Firence, zdaj pa si je premislil, verjetno tudi zato, ker vsaj v delu Gibanja – predvsem v tistem zmernejšem krogu okoli Luigija Di Maia – uživa visoko podporo. Stranko, ki je v minulih dveh vladah sodelovala tako s skrajno desno Ligo kot z levimi strankami, bo poskušal reformirati z zeleno agendo, zagovarjanjem zakonitosti in pravic žensk ter najšibkejših v družbi. Doslej nestrankarski Conte je sprejel povabilo Grilla, od katerega pa se očitno poslavlja sin pokojnega Gianroberta Cesaleggia, ki je skupaj z Grillom ustanovil Gibanje. Davide Casaleggio namreč pripravlja nov manifest, kar je še eno znamenje, da je stranka, ki je na zadnjih volitvah prejela 32 odstotkov glasov in postala najmočnejša politična sila, zdaj pa ji javnomnenjske raziskave napovedujejo 14 odstotkov glasov, pred razpadom.

Demokrati iščejo novo vodstvo Za politični pretres pri demokratski stranki pa je v minulih dneh poskrbel njen vodja Nicola Zingaretti. Potem ko so se v stranki po oblikovanju Draghijeve vlade vneli novi kadrovski prepiri o premalo dobljenih ministrskih položajih in o tem, zakaj med njihovimi ministri ni žensk, je Zingaretti odstopil. Podobno kot v Gibanju petih zvezd se tudi pri demokratih postavlja vprašanje, v katero politično smer naj se usmeri stranka. Veliko nezadovoljstva je bilo v stranki tudi zato, ker je že v prejšnji Contejevi vladi in zdaj v Draghijevi sodelovala z Gibanjem petih zvezd. Še ena kritika pa je letela na to, da so demokrati podobno kot Gibanje v novi Draghijevi ekipi, kjer je tretjina tehnokratskih ministrov, politično oslabljeni, čeprav je stranka z 19 odstotki podpore v anketah takoj za Ligo. Vihravo dogajanje v demokratski stranki je tako še ena notranjepolitična posledica nove Draghijeve vlade. Že ta konec tedna pa naj bi odločali o morebitni začasni predsednici Roberti Pinotti.