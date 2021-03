#foto Dve uri daleč z vlakom na kavo

Včerajšnje odprtje teras gostinskih obratov v jugovzhodni Sloveniji in Posavju je pokazalo, kako zelo so ljudje željni druženja. Gostinci se bolj ali manj brez težav prilagajajo zahtevanim pogojem, upajo le na lepo vreme in da jih oblast naslednji teden ne bo spet “zaprla”.