Dostop do cepljenja odvisen tudi od poštne številke

Zdravstvene oblasti so, kot smo neuradno izvedeli, dobile več namigov o neenakomernem dostopu starejših do cepljenja. Del težav naj bi izviral iz preohlapnega sodelovanja med zavodi in koncesionarji, nekateri zdravstveni domovi pa naj bi bili bolj dejavni kot drugi.