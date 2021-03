Pečniku kritični študentje očitajo poseganje v kulturo in avtonomijo študentskega življenja, uvajanje strogih varnostnih ukrepov, nadzorovanje gibanja študentov z varnostno službo in omejevanje svobode pri uporabi študentskih prostorov.

Aktivisti Mi smo ŠDL zaradi občutljivega odnosa z upravo domov in moči, ki jo ima ta nad študenti, ostajajo anonimni. Obenem pa poudarjajo, da bi si lahko študentje pridobili več avtonomije, če bi množica študentov stopila iz anonimnosti in se poenotila. V ŠDL biva skoraj 7500 študentov in aktivisti so tudi njih naslovili z napisi »Nismo pozabili študentskega življenja« ter »Domov ne damo! Študent, zbudi se!« Za prihodnje tedne Mi smo ŠDL napoveduje še več protestnih akcij po vsej Ljubljani.