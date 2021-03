Pred najboljšimi šestnajstimi klubi so po dobrem tednu dni premora na sporedu povratni boji osmine finala nogometne lige prvakov. Nocoj se bodo za mesta med osmerico najboljših potegovali Borussia Dortmund in Sevilla ter Juventus in Porto.

Borussia Dortmund – Sevilla (3:2) Če kdo, je prav Sevilla dokaz, kako hitro se lahko v nogometu stvari postavijo na glavo. Andaluzijci so bili pred manj kot mesecem dni z devetimi zaporednimi zmagami eno najbolj vročih moštev španskega prvenstva, po porazu na prvi tekmi osmine finala proti Borussii Dortmund (2:3) pa so padli v spiralo neuspehov, iz katere se še vedno niso izvili. Od dvoboja z Nemci so igrišče kot poraženci zapustili na zadnjih štirih od petih obračunov, za nameček pa izpadli tudi iz španskega kraljevega pokala. Sobotni neuspeh proti 17. ekipi španskega prvenstva Elcheju je še izdatno načel njihovo samozavest ter jih oddaljil od vodilne trojice v domačem tekmovanju Atletica, Barcelone in Reala Madrid. »Smo v slabem stanju, a se moramo pobrati in pripraviti za tekmo v ligi prvakov. Potrudili se bomo, da bodo igralci okrevali tako telesno kot mentalno,« obljublja trener Seville Julen Lopetegui. S popotnico poraza v povratni dvoboj vstopa tudi Borussia, ki je v soboto po vodstvu z 2:0 izgubila derbi z Bayernom iz Münchna (2:4). Dortmundčani so remi in točko zakockali v zaključku tekme, ko so prejeli dva zadetka, obenem pa zaradi poškodbe ahilove tetive v drugem polčasu ostali brez prvega strelca Erlinga Haalanda. Norvežan, ki je bil z dvema goloma in asistenco junak dvoboja proti Sevilli, naj bi danes vseeno nastopil, a bržkone v napadu ne bo mogel računati na pomoč Jadona Sancha, ki ima načeto stegensko mišico.

Juventus – Porto (1:2) Porto bo proti Juventusu branil zmago z 2:1 s prve tekme, a bi bila lahko njegova prednost pred gostovanjem še večja, če bi izkoristil številne priložnosti, ki so se mu ponudile proti anemični zasedbi serijskih italijanskih prvakov. V vrstah Torinčanov bo izdatno motiviran prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki bo lovil že svoj 176. nastop v elitnem evropskem tekmovanju. Portugalec bi v primeru napredovanja v četrtfinale nazivu najboljšega strelca lahko namreč dodal še naziv igralca z največ nastopi v ligi prvakov. Ta je s 177 nastopi za zdaj še vedno v lasti njegovega nekdanjega soigralca pri Realu Madrid Ikerja Casillasa. V senci izločilnih bojev potekajo intenzivni pogovori med Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in Evropsko zvezo klubov (ECA) o morebitnih reformah lige prvakov. Prvi mož ECA in predsednik Juventusa Andrea Agnelli je na nedavnem zasedanju združenja poudaril, da je zgolj 20 najboljših klubov zaradi koronakrize lani utrpelo za 1,1 milijarde evrov izgube, kar je pod vprašaj postavilo vzdržnost trenutnega poslovnega modela. »Pandemija je le še okrepila težave v nogometu, ki se je znašel na razpotju. Tako na državnih kot mednarodnih ravneh imamo preveč tekem brez tekmovalnega naboja. Navijači ne smejo biti nekaj samoumevnega, zato jim moramo ponuditi najboljše možno tekmovanje. V nasprotnem primeru nam grozi, da jih izgubimo,« je poudaril Andrea Agnelli in razkril, da je v zadnjih mesecih med njim in predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom zaradi tega padlo kar nekaj težkih besed. »Čeprav so se najini pogovori večkrat skoraj sprevrgli v prepir, pa so bili zelo produktivni,« je povedal Agnelli, ki je na koncu pozval k podpori prenovljene lige prvakov, kot načrtuje Uefa v sezoni 2024/25.

Barcelono bo reševal Joan Laporta Nogometaši Barcelone bodo v jutrišnjo povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti PSG vstopili z novim predsednikom. Po nedeljskih predčasnih volitvah je to znova postal Joan Laporta, ki je klub vodil že med letoma 2003 in 2010. Laporta je osvojil 54,28 odstotka glasov in ugnal protikandidata Vicotrja Fonta ter Tonija Freixo. Na položaju bo nasledil nepriljubljenega Josepa Mario Bartomeua, ki je s funkcije odstopil oktobra lani in klub zapustil v izredno slabem stanju. Nogometni velikan je z 1,2 milijarde evrov dolgov v hudi finančni stiski, zaradi domnevne korupcije jih preiskujejo španske oblasti, po koncu sezone jih utegne zapustiti tudi glavni zvezdnik Lionel Messi, ki mu poteče pogodba.