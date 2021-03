V prestolnici je potekal shod pod naslovom »Dan žensk brez kompromisa«. Številni zbrani so nosili transparente z napisi, kot so »Njeno telo, njena odločitev«, ali pa »V imenu mater, hčera in sester«.

Kot poroča dpa, je protestnice in protestnike v Varšavi obkrožila policija in jih opozorila, da so protesti zaradi pandemije covida-19 prepovedani.

Tovrstni protesti so se na Poljskem začeli po odločitvi ustavnega sodišča oktobra lani, da umetna prekinitev nosečnosti v primeru hudih deformacij zarodka, ki je bila dovoljena v skladu z zakonom iz leta 1993, ni v skladu z ustavo, ker da krši ustavno zagotovljeno pravico do življenja. Protesti so nato kmalu prerasli v protivladne.

V tej večinsko katoliški državi je tako splav sedaj dovoljen samo v primeru ogroženosti življenja in zdravja matere ter v primeru utemeljenega suma, da je nosečnost posledica incesta ali posilstva.

Na Poljskem so do spremembe zakona letno zakonito opravili manj kot 2000 umetnih prekinitev nosečnosti. Skupine za pravice žensk ocenjujejo, da ob tem nezakonito ali v tujini letno opravi splav še 20.000 žensk, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.