»Win or go home.« (Zmagaj ali odidi domov, op. p.) Izraz, ki ga Američani izredno radi uporabljajo, ko v športu o lovoriki ali napredovanju odloča ena tekma. Pred takšno so se znašli košarkarji Cedevite Olimpije, ki v zadnjem krogu drugega dela evropskega pokala danes gostujejo pri Budućnosti. Le da lahko Ljubljančani med zmagaj in odidi domov vrinejo še izgubi za tri točke ali manj, kolikor so Podgoričane ugnali na prvi tekmi v Stožicah. Zmaji so bili na pragu četrtfinala že na prejšnji tekmi, a je Marco Belinelli tik pred koncem zadel trojko za podaljšek, v katerem je Virtus prišel do zmage. Trener Jurica Golemac in igralci so z uvrstitvijo v drugi del evropskega pokala izpolnili cilj, zdaj pa želijo priti do presežka, v katerega verjamejo vsi.

Po Virtusu brez izgovorov Le 2,4 sekunde je Olimpijo ločilo do mesta v tako želenem četrtfinalu evropskega pokala, ko je Belinelli strl srca Ljubljančanom. Golemac je nato v podaljšku le nemočno opazoval, kako so njegovi igralci izgubili veter v jadrih in potonili. Še huje je bilo v garderobi, saj je bilo razočaranje izjemno. V takih trenutkih so besede trenerja pogosto ključne za dvig morale. Kakšno je bilo Golemčevo sporočilo? »Da ni kriv nihče drug, razen nas samih. Izpolnili smo praktično vse naloge, imeli vse v svojih rokah… Ena boljša odločitev, ena napaka manj, ena boljša menjava, pa bi bilo vse drugače. A krivi smo sami. Hkrati pa smo spoznali, da se lahko kosamo tudi z glavnim favoritom tekmovanja.« Čeprav reakcija igralcev ni bila hipna, se je pokazala v Čačku na sobotni tekmi proti Borcu v ligi ABA. Golemac se je je bal, dobil pa vnovično potrdilo, da ima v rokah resnično karakterno ekipo. »Igralci so v tekmo krenili, kot da je zadnja v sezoni in odloča o lovoriki. Bili so osredotočeni, pravočasno delali osebne napake, garali drug za drugega, lepo krožili z žogo… Bil sem ponosen na njih.« V ljubljanskem klubu si razpleta, ko o potniku v četrtfinale odloča zadnja tekma v gosteh, niso želeli. A vse skupaj jemljejo kot veliko priložnost. »Smo samozavestni in motivirani. Zavedamo se svoje kakovosti,« je jasen Golemac, ki je pojasnil nekaj sprememb v igri Budućnosti, odkar jo je prevzel trener Dejan Milojević. »Igrajo hitreje kot prej, bolj preprosto in enostavno. Milojević je nekoliko spremenil rotacijo. Manj priložnosti dobiva Dragan Apić, Melvin Ejim igra več časa na štirici. Več mečejo za tri točke, dobro pa pod obročem skače Willie Reed. Mladi Fedro Žugić zdaj začenja vsako tekmo. A to ni nič posebnega, saj se dobro poznamo, predvsem individualne karakteristike igralcev se čez noč ne morejo spremeniti.«