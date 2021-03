»Vedeli smo, da je ekipa sposobna takšnega izkupička. Proti Mariboru in Olimpiji smo bili tudi blizu zmagi, na kašni drugi tekmi smo trpeli, a smo izvlekli tri točke. V zasedbo smo verjeli od takrat, ko smo začenjali delati z novim trenerjem Djuranovićem, saj ni bilo velikih sprememb v igralskem kadru. Mladi fantje so dozoreli in prevzemajo pomembne vloge. Škoda, da smo imeli jeseni velike težave s koronavirusom, ki jih imajo spomladi tudi drugi. Če bi jeseni ujeli kakšno točko več, bi morda razmišljali še o čem več kot o Evropi, ki je naš osnovni cilj,« pojasnjuje športni direktor Domžal Matej Oražem, ki se že ozira po evropskih tekmovanjih. V naslednji sezoni bo zaživela konferenčna liga, ki bo po kakovosti tretje evropsko tekmovanje. Slovenski klubi bodo imeli v tem tekmovanju tekmece, ki so premagljivi, finančne nagrade pa bodo le malo nižje kot v ligi Evropa.

O napadalnem pristopu na Bonifiki vse pove podatek, da so Domžalčani na gol Kopra sprožili 32 strelov, od tega jih je bilo po enajst v okvir gola in mimo gola, deset pa je bilo blokiranih. Igra Domžal je kombinatorna, hitra, všečna, učinkovita, agresivna in dinamična. Za nameček so zelo močni tudi ob prekinitvah. Tekmece meljejo z visokim ritmom, kar je dokaz vrhunske telesne pripravljenosti. »Najboljša metoda za dobro telesno pripravljenost je, da so vsi igralci na treningih. Že od Luke Elsnerja temu področju posvečamo veliko pozornosti. Fantje na začetek priprav pridejo v dobrem stanju. Če letošnja testiranja primerjamo s tistimi pred petimi leti, so zdaj prišli na priprave v stanju, v kakršnem so bili pred leti sredi ali proti koncu priprav. Ob takšni osnovi takoj začnejo trenirati igro,« je igralski kader pohvalil Oražem.

V derbiju za četrto mesto s Koprom so spomladi prikazali najboljšo predstavo, ki je bila že na ravni evropskih kriterijev. Zasedba je zelo uravnotežena. Vratar Edin Mulalić je precej zanesljivejši od Gregorja Sorčana in ekipo rešuje v pravem trenutku. Steber obrambe Damijan Vuklišević je nevaren tudi v napadu, saj je v letošnji sezoni dosegel že štiri zadetke. Na igrišču ekipi spretno poveljuje 35-letni veteran Senijad Ibričić, ki je v slogu kapetana pravi vodja ekipe in s pristopom vzor vsem drugim v slačilnici. »Spet je v takšni vlogi, kot je bil v najboljših časih. Ko je pravi, je vsem veliko lažje. A to ni odločilno, ampak napredek Sikoška, Žiniča, Svetlina… Potrpežljivost z isto ekipo je obrodila sadove,« je prepričan Oražem.

Potem ko so Domžale v derbiju za četrto mesto premagale Koper, jih jutri čaka derbi za tretje mesto z Muro, ki ima štiri točke prednosti. »Mura se je vrnila k svojim osnovam in njen sistem igre je za nas izjemno neugoden. V našem moštvu je odlična energija. Znova je dobro vzdušje, ki je pri nas prvi pogoj za uspeh,« je sklenil Oražem.

Vrstni red klubov po osvojenih točkah v šestih krogih spomladanskega dela: 1. Domžale 14, 2. Olimpija 12, 3. Mura 10, 4. Bravo 9, 5. Maribor 7, 6. Gorica 6, 7. Aluminij 6, 8. Tabor 6, 9. Koper 6, 10. Celje 3.