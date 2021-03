Na zboru v Zrečah je imel selektor Ljubomir Vranješ na popoldanskem treningu le enajst igralcev, preostali so se zaradi obveznosti v tujih klubih pridružili kasneje, kot zadnja Jure Dolenec in Blaž Janc, ki sta z Barcelono osvojila španski pokal. A Šveda pogled na zdravstveni karton ni navdušil: Borut Mačkovšek in Nik Henigman, prvi in drugi levi zunanji igralec ter odlična obrambna igralca, nista le člana istega kluba (madžarski Pick Szeged), ampak sta iz istega razloga tudi dokončno odpisana tako za Poljsko kot olimpijske kvalifikacije – poškodba gležnja. Mačkovšek ima težave že dalj časa, Henigman si ga je poškodoval na treningu pred tednom dni, ko je po strelu na gol nerodno doskočil na nogo klubskega soigralca, zato zdaj pri hoji uporablja bergle.

Vranješu je ostal le en klasični levi zunanji igralec, Gregor Potočnik iz Trima. Namesto Pickovega dvojca je prvi del rešitve našel v vpoklicu Jaka Malusa, člana beloruskega Meškova, drugega v »prekomandi« Roka Ovnička (Nantes) s položaja organizatorja igre na levega zunanjega. Poškodoval se je tudi Potočnikov klubski soigralec Darko Cingesar (zaradi stegenske mišice je za Poljsko izgubljen, za Berlin je pod vprašajem), zato je selektor poklical Tadeja Mazeja iz Celja. A tudi v strokovnem štabu reprezentance ni šlo brez težav: strokovni sodelavec Jure Natek, ki bi moral v novi vlogi debitirati prav na pripravah v Zrečah, je bil prisiljen sodelovanje začasno odpovedati zaradi zasebnih obveznosti.

A že po uvodnih treningih v nepopolni zasedbi je bil Vranješ dobro razpoložen. »Takoj se je videlo, da imamo prednost, ker smo bili skupaj že na pripravah za SP in potem še v Egiptu. Že zdaj je vse videti bolje kot pred odhodom v Egipt. Odsotnost Mačkovška in Henigmana je hud udarec, saj sta na zadnjih tekmovanjih igrala v obrambi skoraj 'nonstop', a iščemo nove rešitve. Ni treba biti strokovnjak za ugotovitev, da ne bomo mogli 'šutirati' z zunanjih položajev prek visokih nasprotnikovih blokov, ampak bo potrebna drugačna in hitrejša igra s streli na drugačen način in z drugih položajev,« napoveduje selektor Ljubomir Vranješ.

Proti Poljski brez skrivalnic Tekma s Poljaki bi morala biti novembra lani, a je bila preložena zaradi koronavirusa v taboru gostov: pet igralcev je bilo okuženih, še enajst jih je moralo v karanteno. O Poljakih, ki so v Egiptu osvojili 13. mesto, Vranješ meni: »Glede na kakovostnega nasprotnika nas čaka težka tekma, ki pa nam bo prišla zelo prav v pripravah za Berlin. Ne, v svoji igri ne bomo ničesar skrivali – že proti Poljski bomo igrali tako kot potem v Nemčiji. Poljaki so malce spremenili igralski kader, ne pa tudi sistema igre. Sistema in taktike ne prilagajo tekmecem, ampak gledajo na svojo igro.« Oba slovenska reprezentančna vratarja si rokometni kruh služita v prvi ligi v Nemčiji: 31-letni Klemen Ferlin v Erlangnu, leto mlajši Urban Lesjak pa v Hannovru. Urban Lesjak je kljub ponudbam iz drugih nemških klubov nedavno še za leto dni podaljšal pogodbo s Hannovrom: »Sem v dokaj dobri formi, tako da sem z dobrimi občutki prišel na reprezentančno akcijo. Dvoboj s Poljaki nam bo po eni strani koristil kot del priprav na olimpijske kvalifikacije v Berlinu, po drugi pa v boju za uvrstitev na EP 2022. Verjamem vase in v ekipo, da bomo naporen teden s štirimi tekmami v šestih dneh začeli z zmago.«