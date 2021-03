Delnice Tesle padajo, ker vlagatelji ocenjujejo, da so vrednotenja previsoka glede na pričakovane stopnje rasti in dvig obrestnih mer. Skeptiki pravijo, da se konkurenca na področju proizvodnje električnih avtomobilov povečuje, prihodnost na področju tehnologije avtonomne vožnje pa je močno zamegljena. Optimisti menijo, da Teslo čaka spektakularna rast tako na področju proizvodnje električnih baterij in avtomobilov kot tudi na nekaterih drugih področjih. Ali je Tesla lahko prva pri razvoju in uspešni komercializaciji tehnologije avtonomne vožnje? Da, lahko. Ali je mogoče, da bo prvo in najbolj uspešno podjetje »pobralo« večji del trga avtonomnega transporta? Takega scenarija ne moremo v celoti izključiti.

Čeprav se pesimisti in optimisti ne strinjajo glede Tesline prihodnosti, jih je večina mnenja, da se bo v naslednjem desetletju povpraševanje po avtomobilih z motorji z notranjim izgorevanjem močno zmanjšalo. Ena od posledic razvoja električnih avtomobilov in padca proizvodnje avtomobilov z bencinskimi ali dizelskimi motorji je nedvomno padec povpraševanja po nafti. Zakaj potem rastejo cene delnic podjetij, ki pridobivajo in rafinirajo nafto? Prvič, nafta se ne uporablja samo za proizvodnjo goriv, torej povpraševanje ne bo izginilo v celoti. Drugič, nekatera energetska podjetja so že nekaj časa aktivna na področju zelene energetike. Tretjič, veliko udeležencev na borzah ne investira dolgoročno in energetska podjetja so lahko kratkoročno gledano zanimiva zaradi nižjih vrednotenj, pričakovanega izboljšanja rezultatov poslovanja po lanskem letu in ne nazadnje rasti cen nafte, ki smo ji priča od konca oktobra 2020.