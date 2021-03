»Nikakor ne priznam krivde,« je vse, kar je na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču o očitkih, da je skušal umoriti bivšo ženo in hčer ter da je ženi večkrat tudi grozil, povedal 32-letni pravnik Luka Vlaović. Obtožnica ga bremeni, da je oškodovanki skušal lanskega oktobra umoriti tako, da jima je v krofe podtaknil strup.

Začelo se bo torej redno sojenje, do pravnih zapletov pa je prišlo že včeraj. Ker se bodo med obravnavo očitno razčiščevali družinski odnosi, je Vlaovićev zagovornik Dušan Tanko predlagal izločitev javnosti, za kar na predobravnavnem naroku ni bilo potrebe. Zato je sodnica Barbara Žumer Kunc tak predlog zavrnila. Je pa mogoče, da bodo v nadaljevanju določene dele sojenja vseeno zaprli. Potem je za precejšnje presenečenje poskrbela še sama sodnica, ko je dejala, da je podala predlog za lastno izločitev. Iz študentskih let se namreč pozna z odvetnico Nušo Maček, ki je mama in babica oškodovank. Sodišče je tak predlog že zavrnilo, za vsak primer je sodnica o tem povprašala še zagovornika in obtoženega. Nič nista imela proti, da Žumer-Kunčeva sodi še naprej. »Osebno ne dvomim o objektivnosti vašega sojenja,« je sodnici dejal odvetnik Tanko. Sojenje pred velikim senatom se bo z glavno obravnavo tako začelo konec meseca.

Strup v krofih Obtožnica Vlaoviću očita, da je 6. oktobra lani poskušal s krofi, ki jim je dodal klorazepam, zastrupiti svojo nekdanjo soprogo in njuno hčer. Na srečo sta obe zastrupljeni pravočasno poiskali zdravniško pomoč v celjski bolnišnici. Zdravniki so hitro posumili, da gre za zastrupitev, niso pa še vedeli, za katero snov bi lahko šlo. Da je bil v krofih klorazepam, je potrdila toksikološka preiskava. Čemu naj bi Vlaović sploh skoval peklenski načrt? Očitno je v ozadju boj za skrbništvo nad hčerjo. Čeprav sta se nekdanja zakonca v ločitvenem postopku dogovorila tudi o stikih z otrokom, se Vlaović dogovorov pogosto ni držal. Tako naj bi se dogajalo, da hčere določenega dne ob dogovorjeni uri ni vrnil mami, zato je bila ta pogosto v skrbeh. Tudi lanskega 6. oktobra je bilo tako. Ker Vlaović ni pripeljal hčere nazaj ob dogovorjeni uri, ga je oškodovanka poklicala, ta pa ji je dejal, naj kar sama pride ponjo, saj da ravno pečeta krofe. Oškodovanka se je zato res napotila k njemu, Vlaović je tudi njej ponudil sveže pečene krofe. Ko sta se mama in hči z avtom odpeljali proti domu, sta postali omotični, bilo jima je tudi slabo. Z zadnjimi močmi je oškodovanka pripeljala do doma svojih staršev, ti pa so takoj obe naložili v svoj avto in ju odpeljali na celjsko urgenco. Od tam so poklicali policijo oziroma kriminaliste, ki so najprej poskrbeli za ustrezno zaščito mame in hčere, nato pa so pri osumljenem opravili hišno preiskavo in ga zaradi ponovitvene nevarnosti tudi pridržali.

Je šlo za pomoto? Po zaslišanju, kjer naj bi se branil, da je bilo zdravilo namenjeno njemu in se je po pomoti znašlo v krofih, ga je preiskovalni sodnik poslal v pripor. Če bo na sodišču spoznan za krivega poskusa dveh umorov in groženj, mu grozi najmanj 15 let zapora.