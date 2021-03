Natanko pred enim letom je Dolenjo vas, mirno belokranjsko vasico le lučaj od Črnomlja, pretresel kruti zločin. Nikomur ni bilo jasno, kako se je to lahko zgodilo prijaznima in pridnima zakoncema Englaro. Sprva so vaščani izvedeli le, da je mož Peter Englaro 67-letno ženo Zinko ubil, ko jo je udaril s polenom po glavi. Toda v preiskavi se je kmalu pokazalo tudi ozadje dogodka.

Englaro je zdaj sedel na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča. Čeprav je tožilstvo predlagalo pripor, ga sodišče ni odredilo, saj je presodilo, da okolici ni nevaren. Brani se s prostosti. »Potem ko sta se s partnerico sprla in mu je grozila, jo je najprej dvakrat udaril s polenom po glavi. Ko je padla na tla, se je nanjo usedel, jo še večkrat udaril in ji povzročil tako hude poškodbe glave, da je na kraju dogodka umrla. Dejanje je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti,« je obtožbo povzela okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić in v zameno za priznanje predlagala kazen tri leta in pol zapora.

Za uboj na mah je zagroženo od enega do deset let zapora. Toda Englaro, ki ga zastopa odvetnik Mitja Inkret, je zelo umirjeno pristopil k prostoru za priče, pogledal zagovornika, nato pa sodniku Petru Žnidaršiču tiho dejal: »Ne priznam dejanja.«