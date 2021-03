Andreana Družina, bolj znana kot Olga, kar je bilo njeno partizansko ime, se je krojaču Gabrijelu Družini in Rozaliji Racman iz Gročane rodila 6. januarja 1920 v Zabrežcu na hišni številki 18, pri Brćinovih. Do 3. razreda osnovne šole se je šolala v Borštu, oče se je leta 1929 zaradi protifašistične dejavnosti moral preseliti v Jugoslavijo. Takoj po njegovem odhodu so italijanske fašistične oblasti aretirale Andreanino mamo Rozalijo in jo zaprle v tržaški zapor. Ko so jo naposled le izpustili, se je s štirimi otroki pridružila možu v Ljubljani, kjer je Andreana končala osnovno šolo, nato pa obiskovala meščansko in poklicno šolo. Pot jih je nato leta 1936 ponesla v Sušak, zatem pa še v Zagreb. Andreana se je pri očetu izučila za šiviljo. V njegovi krojaški delavnici so se sestajali komunisti, za katere je stražila, ko so sestankovali, in prenašala pošto. Pristopila je k mladinski skupini komunistov, s katerimi je raznašala protiustaške letake. vl