Oživimo bovško letališče!

Prometna nedostopnost doline Soče med severom in vse do hitre ceste na Goriškem je vsem dobro znan problem. In rešitev? Te »novosti« sicer ni v nobeni študiji o prostorskih planih, a vseeno bi bila bistveno hitrejša povezava te doline s svetovnim gospodarstvom, zlasti turizmom visoke kvalitete, če bi uredili civilno letališče v Bovcu. Vsem, ki potujejo po svetu, zlasti izven Evrope, je jasno, da je letališče Jožeta Pučnika na Brniku premajhno in morajo potniki najprej pristati na nekem večjem letališču v Italiji, Avstriji, Madžarski ali v Zagrebu in šele nato v »Ljubljani«. To pa je bolj zamudno in dražje. Zaradi tega potrebujemo v dolini Soče, ki je ure oddaljena od glavnega slovenskega letališča, svoje letališče v Bovcu, in to ne le za panoramske polete z bližnjih turističnih lokalnih letališč in Dalmacije ali za šolanje pilotov malih letal ter padalcev, kar je zgolj lokalno ljubiteljsko igračkanje. Seveda pa bi to bolj obremenilo prostor z zvokom in drugim, kot če bi dnevno pristalo nekaj letal s tridesetimi potniki.