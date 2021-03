Obljuba dela dolg

V sredo, 3. marca, so slovenski mediji poročali, da je slovenska lesna industrija darovala Hrvaški devet polpriklopnikov gradbenega lesa. Ob navzočnosti našega ministra za kmetijstvo in sekretarke na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je les bil predan veleposlaniku Hrvaške, ki je ob tem povedal, da »gre tudi za dejanje, ki bo pomagalo okrepiti medsebojno državno sodelovanje, medsosedske odnose in reševanje nekaterih še odprtih vprašanj«. Potem pa v petek, 5. marca, naši mediji poročajo, da so hrvaški gozdarji na Tomšičevi parceli na obmejnem področju na črno posekali približno 85 m3 smrekovega lesa.