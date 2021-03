Zlorabljena “kriza z ženskim obrazom”

Antonio Guterres, generalni sekretar OZN, se je v pismu »Kriza z ženskim obrazom« (Dnevnik, 8. marca) obrnil na svetovne voditelje, da naj zagotovijo več pravic ženskam. Točka vsebuje naslednje pravice: enako število žensk na odgovornih položajih, vlaganja v »ekonomijo nege in oskrbe«, enake podjetniške pravice in enak dostop do trga dela, varstvo pred nasiljem. Vse, kar OZN spravi skupaj ob prazniku, je pravica žensk, da so izkoriščane. Pismo ne vsebuje niti besede o zmanjševanju delavskih pravic in o zavestnem kršenju obstoječih pravic. Tej politiki se je aprila 1871 uprla zveza žensk za obrambo pariške komune in nego ranjenih z besedami: »Moč vladajočih razredov med drugim temelji na vsaki neenakopravnosti in slehernem antagonizmu med spoloma.«