Kurz je danes v parlamentu delil svoje ogorčenje nad posameznimi udeleženci protestov v soboto, njegova Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) pa je ostro napadla tudi svobodnjake (FPÖ) zaradi spornega nastopa vodje njihove poslanske skupine Herberta Kickla na protestih. »Kicklovo zavezništvo s skrajnimi desničarji ogroža našo pravno državo, ogroža pa tudi zdravje in varnost Avstrijk in Avstrijcev,« je povedal generalni sekretar ÖVP Alexander Melchior.

Po podatkih policije je bilo na protestih v avstrijski prestolnici v soboto okoli 20.000 ljudi, ki so nasprotovali ukrepom za zajezitev pandemije. Zaradi neupoštevanja ukrepov in higienskih predpisov je policija obravnavala več kot 3000 prijav, pridržali so 42 ljudi.