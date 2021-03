Mariborčanka, ki na lestvici WTA zaseda 57. mesto, je dvoboj slabo začela in se takoj znašla v zaostanku dveh »breakov«. V drugem nizu je do svojega drugega odvzema servisa na srečanju prišla v tretji igri. Do konca drugega dela igre pa nato izgubila le še štiri točke na svoj začetni udarec.

Tretji niz je bil znova v znamenju Japonke (77. na lestvici WTA). Tridesetletna Hercogova si je v deveti igri sicer priigrala dve priložnosti za »break«, a sta ostali neizkoriščeni. Hercogova je tako zabeležila še četrti poraz na petih obračunih v tej sezoni.

V Guadalajari v Mehiki bosta ta teden na turnirju serije WTA nastopili preostali dve slovenki v prvi stoterici, Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Slednja se bo predvidoma v torek zvečer pomerila proti Rusinji Ani Blinkovi (70.). Juvanova bo prav tako v torek igrala proti Španki Alioni Bolsovi Zadoinov (107.).

Na moških turnirjih serije ATP ta teden nastopa Blaž Rola. Ptujčan se bo danes, predvidoma po 16. uri v Dohi pomeril s Francozom Richardom Gasquetom.