»Od aprila bi se lahko glede na načrte proizvajalcev količine znova podvojile, tudi zaradi skorajšnje odobritve dodatnih cepiv,« je povedala za več nemških lokalnih časnikov. V drugem četrtletju pričakuje v povprečju okoli 100 milijonov odmerkov cepiva na mesec, torej do konca junija skupaj 300 milijonov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V EU so bila doslej odobrena cepiva podjetij Pfizer/BioNTech, Moderna in AstraZeneca. V četrtek pa je pričakovati še odobritev cepiva ameriškega podjetja Johnson & Johnson.

S povečano dobavo cepiv bi lahko članice unije pospešile cepljenje proti covidu, lažje pa bi dosegle tudi cilj do konca poletja cepiti 70 odstotkov odraslih prebivalcev. Doslej so bile države in EU deležne številnih kritik zaradi počasnega cepljenja, kar je predvsem posledica težav pri dobavi cepiv.