Turk je »nagrado« prejel za objavo na twitterju 5. februarja letos: »Ampak bistvo se mi zdi drugje. Če je seks samo rekreacija, potem posilstvo ni nič hujšega kot faul. Če pa seks ni rekreacija, pa pade temeljna premisa naprednega pogleda na to vprašanje, ki je uveljavljeno od 1968 dalje.«

Kot so v utemeljitvi zapisali na spletni strani spol.si, avtor izjave meni, da je seksualna revolucija leta 1968 posilstvo preoblikovala v športni prekršek, se pravi, svobodno odločanje (žensk) o spolnosti naj bi bilo pogojeno s sprejemanjem možnosti posilstva. Opozarjajo, da posilstvo ni seks, temveč nasilje, ki spolnost uporabi kot sredstvo. Kot so zapisali, Turk s svojo izjavo relativizira spolno nasilje, in to v času, ko naše fakultete pretresajo izjave o spolnem nadlegovanju študentk in študentov s strani profesorjev.

Na prejem bodeče neže se je odzval tudi Turk, ki je na twitterju zapisal, da je nagrada »nepoštena, nerazumna in nezaslužena«, in sicer nepoštena, ker mu lažno pripisuje, da opravičuje oziroma relativizira posilstvo. Da posilstvo smatra za najhujši zločin, je bilo povsem jasno vsem, ki so prebrali do konca, je zapisal Turk. Nagrada se mu zdi nerazumna, ker jo je prejel kot nekdo, ki javno podpira idejo podeljevalcev, da »samo ja pomeni ja«. Prejem nagrade pa se mu zdi nezaslužen, ker meni, da je nagrada kazen za njegovo pogosto podporo sedanji vladi.