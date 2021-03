Joan Laporta je na nedeljskih klubskih volitvah pričakovano osvojil največ glasov in znova zasedel položaj na čelu katalonskega velikana. To mu je uspelo na zelo prepričljiv način, saj je zbral kar 54,28 odstotka oddanih glasov, pri tem pa ugnal protikandidata Vicotrja Fonta (29,99 odstotka glasov) in Tonija Freixo (8,58 odstotka). »Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali na volitvah. Zaradi tega smo več kot le klub,« je po izvolitvi dejal katalonski odvetnik, ki je klub vodil že med letoma 2003 in 2010.

Predsedniške volitve so bile sicer prelomne, saj so zaradi pandemije koronavirusa prvič potekale na šestih različnih lokacijah in tudi po pošti, kar je po pisanju španskega športnega dnevnika Marca izkoristilo okoli 20.000 članov.

Laporta bo klub vodil naslednjih pet let, na položaju pa bo nasledil osovraženega Josepa Mario Bartomeua, ki je s funkcije odstopil oktobra lani. Oseminpetdesetletnika sicer čaka zelo zahtevna naloga, saj je njegov predhodnik klub zapustil v izredno slabem stanju. Nogometni velikan je z 1,2 milijarde evrov dolgov v hudi finančni kriz, zaradi domnevnih korupcijskih poslov jih preiskujejo španske oblasti, na izhodnih vratih pa je tudi prvi zvezdnik Lionel Messi, ki mu pogodba poteče po koncu letošnje sezone.

»Danes mineva 20 let, odkar je fant po imenu Leo Messi debitiral za naše moštvo do 12 in 13 let. Leo ljubi Barcelono. Najboljši nogometaš na svetu ljubi Barcelono. Upam, da je to zadosten razlog, da bo ostal z nami. To si tudi želimo,« je še povedal Laporta in tako že dal jasno vedeti, kaj bo v naslednjih mesecih prioriteta novega vodstva.