Kot so pojasnili v družbah, je glavni cilj projekta dokončati in preizkusiti koncept varnega in modularnega električnega skiroja za osebno urbano in primestno mobilnost. »Gre za inovativen brezkrtačni motor z visokim izkoristkom, inovativno konstrukcijo in tehnologijo, ki omogoča dolgo življenjsko dobo, tiho delovanje motorja in visoko snovno učinkovitost,« so navedli. Skiro bo uporabljal tudi napredne algoritme, ki bodo omogočili beleženje informacije o stanju vozila ter predvidevanje integracije z zunanjo programsko opremo in storitvami drugih ponudnikov mobilnosti.

Konzorcij, ki deluje v okviru projekta Dreem, financiranega iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, sestavlja devet partnerjev iz Slovenije, Italije, Francije, Švedske in Belgije. Poleg Elaphe in Domela sta med njimi podjetje Bumpair, ki je odgovorno za razvoj čelade in varnostnih elementov, in Punch, ki je tudi koordinator projekta ter bo združil ohišje vozila z baterijo, motorjem in čelado ter razvil posebno aplikacijo. Projekt ima dve glavni ravni inovacij: na strani vozila z novimi lastnostmi glede modularnosti, zložljivosti in izboljšane varnosti, na drugi strani pa bo konzorcij preučil in predstavil nove poslovne modele.

Vozilo bo imelo domet 50 kilometrov in tehtalo devet kilogramov, kar je po navedbah podjetij precej lažje od trenutno znanih konkurenčnih izdelkov, katerih povprečna masa je 15 kilogramov. Moč motorja je 350 vatov in ima maksimalni izkoristek 90 odstotkov oziroma 85 odstotkov pri normalnem obratovanju. Baterije bodo zamenljive in bodo omogočale različne razpone razdalj. Med dodatnimi funkcionalnostmi so inovativna napihljiva čelada, izbira načina hitrosti, različni senzorni sistemi in sistem, ki v primeru nesreče pošlje besedilo na tri telefonske številke.

Prihodnje leto na voljo javnosti

Skiro in operativni model bodo testirali na treh pilotnih podprojektih, in sicer na univerzi v Göteborgu, v mestu Torino in v enem od belgijskih podjetij. Po analizi pilotnih projektov se bo konzorcij odločil, kje in kako se bo skuter tržil. Inovacijo in teoretično študijo koncepta je prispeval Elaphe, ki kolesne (angl. in-wheel) motorje razvija tudi sicer, Domel pa bo poskrbel za optimizacijo, tehnologijo in industrializacijo končnega produkta. Projekt je trenutno še v začetni fazi, pričakujejo pa, da bo električni skiro v prihodnjem letu že na voljo širši javnosti.

Kot poudarjajo v Domelu, razvoj inovativne rešitve v segmentu mikromobilnosti v vseh vidikih dopolnjuje njihove strateške usmeritve. Elaphe si od sodelovanja obeta veliko priložnosti za nova poznanstva, nove ideje in dodatno utrjevanje položaja v evropskem ekosistemu kot visokotehnološko podjetje. Kot so ob tem še poudarili v Elaphe, bo za nadaljnji razvoj ključno pridobivanje kakovostnega kadra. »Letos bi radi zaposlili do 50 novih sodelavcev. Naše zaposlene med drugim motiviramo s tem, da jim omogočamo delo pri razvoju zares zanimivih in uporabnih rešitev,« so navedli.