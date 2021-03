Diplomirana dietetičarka s portala Dietetik Katja Simić priporoča, naj sladkorni bolniki upoštevajo priporočila, ki veljajo za zdravo prehrano splošne populacije: »Gre za kronično bolezen, ki se ne bo pozdravila. Treba je spremeniti miselnost okoli prehrane in njenega pomena za življenje. Po obrokih si je pametno izmeriti krvni sladkor. V primeru, da je previsok, imate vedno na voljo gibanje, da ga porabite. Priporočljivi so sprehod, hišna opravila, igra z otroki ali hišnimi ljubljenčki. Najbolj pomembno je, da se ves čas opazujete in pišete prehranski dnevnik, da lahko kasneje analizirate, katera živila ali kombinacije živil so ustrezne in katere ne.«

Simićeva svetuje, naj jedilnik vsebuje veliko sveže zelenjave in sadja v omejenih količinah, neolupljenega, surovega, v prvih fazah zrelosti in ne, ko je že zelo zrel. Med žitnimi izdelki izberite polnozrnate namesto belih, saj vsebujejo več prehranskih vlaknin. Testenine si skuhajte »na zob«. Jeste lahko tudi krompir, a naj bo čim manj mehansko obdelan. Tudi stročnice so odlična izbira, saj vsebujejo prehransko vlaknino, ki pomaga uravnavati raven krvnega sladkorja in jih lahko dodajate v dnevne obroke. Dietetičarka opozarja, da se je treba izogibati sladkim živilom, predvsem sladicam in sladkim pijačam. Tudi ocvrta in predelana hrana nista primerni, raje posegajte po osnovnih živilih.

Primer jedilnika: •Zajtrk: rženi kruh, humus, paradižnik ali vložena paprika •Dopoldanska malica: pest lešnikov, skyr •Kosilo: kvinojina lazanja z rikoto, zelena solata s fižolom •Popoldanska malica: porova juha •Večerja: ajdovi žganci, kislo mleko, dušeno kislo zelje