Skakalci dovolj močni še za kakšno kolajno

Za Slovenijo je bilo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Oberstdorfu tekmovanje presežkov. Šest kolajn, od tega so jih kar pet osvojile ženske, je rekorden izkupiček, s katerim je naša država prvič med velesilami. Skakalni izkupiček s štirimi kolajnami je logičen glede na to, v kakšni formi so na prvenstvo prišli skakalci in skakalke, ter tudi nujen glede na velika vlaganja v panogo. Slovenija ima s Planico najmodernejši center za trening in tekme na svetu, s srednješolskim centrom v Kranju pa vzpostavljen izobraževalni sistem ter piramido po vzoru velesil Avstrije in Norveške.