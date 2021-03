Žal mu je, da ni dočakal slovenske himne

Zizjemo leta 2016 je bil na vseh domačih tekmah svetovnega pokala, če prištejemo še svetovno prvenstvo v začetku prejšnjega tedna. Na Rogli je tako zbral že enajst nastopov, a zdelo se je, da si bo morda po koncu kariere najbolj zapomnil prve štiri. Toda Žan Košir, ki je že tako naš najuspešnejši deskar alpskega sloga na Pohorju, je storil še korak več in v paralelnem veleslalomu poskrbel za prvo slovensko zmago na domačem snegu. »Žal mi je edino, da nisem dočakal slovenske himne. Ne vem, zakaj. To bi bila pika na i čustvenemu doživetju. To je moja prva zmaga v petem poskusu v svetovnem pokalu doma, prej sem bil dvakrat drugi in dvakrat tretji. To sem si ves čas želel, očitno je vztrajnost tista, ki vedno zmaga,« je povedal 36-letni Tržičan. Slavje je prišlo nepričakovano, po spodletelem svetovnem prvenstvu, in je bilo več kot dobrodošlo, da je dokazal, da je povsem konkurenčen svetovnemu vrhu, kamor ga nekateri niso več uvrščali.