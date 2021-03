Zmaji so v obračun krenili odločno po zmago, s katero so se želeli sami zasidrati na vrhu lestvice. Želja je bila velika, konkretnih priložnosti pa malo. Do 37. minute ne ena ne druga ekipa ni streljala v okvir gola, ko je Olimpija krenila v napad. Timi Max Elšnik je na sredini igrišča podal nazaj proti branilcu Urošu Korunu, nato pa hitro stekel v napad, kjer je sprejel povratno dolgo žogo. Z lepim preigravanjem je kapetan Olimpije iz igre vrgel Bradleyja Martisa, nato pa natančno po tleh podal v kazenski prostor, kjer je s strelom pod prečko vratarja Celjanov Metoda Jurharja ugnal Mihailo Perović in tako dosegel drugi gol v Olimpijinem dresu.

Gostje so nemudoma odgovorili z nevarnima streloma Žana Benedičiča in Esterja Soklerja, še bolj agresivno pa krenili v drugi polčas. Igralci trenerja Jirija Jarošika so imeli ves čas pobudo, najlepšo priložnost pa si priigrali v 72. minuti. Tedaj je Ivan Božić preigraval na robu kazenskega prostora, podal do Mića Kuzmanovića, ta pa mu je s peto nemudoma vrnil žogo. Božić je natančno meril, vratar Olimpije Žiga Frelih je bil že premagan, a je žogi pot v mrežo preprečila vratnica. Do konca obračuna sta obe moštvi iskali gol, a je ostalo pri 1:0 za Olimpijo.

»Pomembna in težka tekma. Za zmago smo se morali boriti do zadnje sekunde. Zaslužili smo si tri točke, ki so v borbi za naslov prvaka izredno pomembne. V določenih trenutkih nam ni šlo najbolje, a smo z borbo pokazali, da lahko pridemo do ugodnega rezultata. Tokrat smo igrali v drugačni postavitvi, a z njo večjih težav nismo imeli,« je za Televizijo Slovenija po tekmi povedal igralec Olimpije Jan Andrejašič, nogometaš Celja Žan Zaletel pa poudarja, da morajo s soigralci trdo delati še naprej in da bodo tako prišle tudi točke. Državni prvaki so namreč v spomladanskem delu prvenstva klonili že petič na šestih tekmah. »Igrali smo bolje kot na prejšnjih tekmah, a smo kaznovani iz vsake najmanjše napake, na drugi strani pa nam v napadu sreča konstantno obrača hrbet. Vse, kar nam ostane, je trdo delo in prepričan sem, da bodo tako prišli tudi boljši rezultati.«