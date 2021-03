Finančnih podrobnosti prevzema niso razkrili, so pa sklenili dogovor z dosedanjim vodstvom, ki še naprej ostaja na čelu podjetja. Podjetje Instrumentation Technologies, vodilni globalni ponudnik napredne instrumentacije na področju pospeševalnikov osnovnih delcev in protonske terapije, je bilo ustanovljeno leta 1998 v Solkanu. Že prvo desetletje delovanja so sklenili s prejemom naziva zlata gazela, danes pa predstavljajo enega izmed vodilnih svetovnih ponudnikov s področja razvoja instrumentov za zajem in obdelavo signalov, ki se uporabljajo v pospeševalnikih osnovnih delcev.

Strategija podjetja bo temeljila na inovacijah »Ko sem leta 1998 ustanovil Instrumentation Technologies, je bilo moje vodilo seči visoko, ta duh pa je družbo preveval vse od njenega začetka. Omogočil nam je, da privabimo najboljše talente na področju tehnologij v regiji ter da iz nič razvijemo in zgradimo današnji Instrumentation Technologies. Družba je danes v odlični formi, najboljši doslej. Prepričan sem, da bodo skupaj spisali še uspešnejšo zgodbo,« je ob prevzemu povedal Rok Uršič, ustanovitelj podjetja Instrumentation Technologies, ki se zdaj posveča novemu zagonskemu podjetju. Z novim partnerjem bodo pospešili izvedbo strategije podjetja, ki temelji na inovacijah, še naprej pa bodo razvijali najzmogljivejše instrumente za pospeševalnike delcev: »Osredotočili se bomo tudi na možnosti širitve v sorodne panoge, kjer lahko strankam ponudimo naše visokotehnološke rešitve,« pa je na kratko orisal prihodnjo strategijo direktor Instrumentation Technologies Elvis Janežič.