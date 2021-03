Delo na daljavo je spodbudilo povpraševanje po informacijskih rešitvah za podporo vodenju, razvoju zaposlenih in komuniciranju, opaža direktorica Anka Brus.

Za Agitavit prehod na delo od doma ni bil izziv. Z danes na jutri smo poslovanje iz pisarn prestavili v domače okolje in nemoteno delali naprej. V virtualni svet smo med drugim prestavili prodajne sestanke s potencialnimi strankami, zaposlitvene intervjuje, interaktivne izobraževalne delavnice za sodelavce, celo dedka Mraza za otroke zaposlenih. Veseli me, da so rezultati analize pokazali, da je z našo interno komunikacijo zadovoljnih 98 odstotkov vprašanih sodelavcev. Odkrili smo tudi področja za izboljšave in prilagodili obstoječe aktivnosti ter uvedli novosti. Usmerili smo se predvsem v usposabljanje vodij za delo z oddaljeno ekipo, načrtujemo in izvajamo pa tudi aktivnosti za neformalno povezovanje v virtualnem svetu, na primer petkovo pivo ali kava ekipe, spoznavanje med naključnimi sodelavci v virtualnih sobah. Nekaterim delo od doma bolj ustreza, drugi pogrešamo interakcijo v živo, trenutke, ko se zaiskrijo ideje, nenačrtovane in nepričakovane situacije. Tudi mentorstvo in predajanje znanja je pogosto lažje v živo. Tako načrtujemo hibridno obliko dela tudi za čas, ko se bo epidemija umirila.

Ne opažam, da bi se kupci bistveno spremenili, je pa pri nekaterih koronakriza povečala nujo in pospešila odločitve za investicije v informacijsko tehnologijo. V preteklem letu smo intenzivneje sodelovali s svojimi dolgoletnimi strankami, ki imajo digitalizacijo že leta vključeno v svoje strategije. Smo pa zaznali več povpraševanja po informacijski rešitvi eHRM, s katero podjetja podpiramo pri vodenju in razvoju zaposlenih. To sicer težko pripišemo samo koronakrizi, zagotovo pa so določena podjetja v tem času spoznala, da morajo pospešiti digitalizacijo dela z zaposlenimi. Nekaj več je bilo povpraševanja tudi po rešitvah za informiranje in podporo sodelovanju zaposlenih. Podjetja več časa namenijo iskanjem odgovorov na vprašanja, kako digitalna orodja približati svojim sodelavcem ter kako jih navdušiti, da bodo sprejeli spremembe. Je pa na tem področju še veliko prostora za izboljšave.

Z rešitvami po meri Agitavit zagotavlja digitalizacijo in avtomatizacijo ključnih poslovnih procesov. Podjetjem tudi svetujemo in pomagamo pri ustvarjanju učinkovitega digitalnega delovnega okolja. To pomeni, da lahko njihovi zaposleni od koder koli in ob katerem koli času dostopajo do službenih podatkov ter učinkovito sodelujejo in komunicirajo s sodelavci ali z drugimi deležniki. Z lastno informacijsko rešitvijo eHRM že več kot 15 let digitaliziramo kadrovske procese. Z vključevanjem vseh sodelavcev v kadrovske procese v organizacijah omogočamo višjo kakovost sodelovanja in vodenja ter večjo zavzetost zaposlenih. Vse to je ključnega pomena pri dvigu produktivnosti.

Ideja o konferenci internega komuniciranja se je porodila na klepetu ob kavi na Managerskem kongresu. Z omizjem sem delila svojo izkušnjo, kako sem se v podjetju ob stalni rasti v nekem trenutku zavedela, da informacije ne pridejo več do vseh sodelavcev. Ker mi je transparentna komunikacija pomembna in ključna vrednota tudi v Agitavitu, je bil zame to kar šok. V tistem trenutku sem spoznala, da se komunikacija pri določenem številu zaposlenih ne zgodi več sama, čeprav zanjo ni nobenih ovir. Treba jo je načrtovati in negovati. Ko smo potem s sogovorniki izmenjavali prakse, kaj vse počnemo podjetja na področju internega komuniciranja, je padla ideja, da bi te prakse delili in izmenjevali tudi širše, v obliki konference. Prvič jo bomo izvedli letos v aprilu in bo namenjena tako strokovni javnosti kot vodjem.