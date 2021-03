Na eni od industrijskih lokacij so se po koncu zaprtja zaradi virusa covid-19 zaposleni vrnili na delovno mesto, kjer jih je pričakalo nekaj sprememb. S senzorji ali oznakami RFID so v podjetju preverjali, ali si zaposleni redno umivajo roke. Računalniški vid je preverjal, ali zaposleni nosijo maske, zvočnike pa so uporabili za opozarjanje ljudi na kršitve protokola. Te vedenjske podatke so podjetja zbirala in analizirala, da bi vplivala na vedenje ljudi na delovnem mestu. Tako imenovani internet vedenja zbira in uporablja takšne podatke za spodbujanje želenega obnašanja.

Omenjeni scenarij bo v prihodnjih letih postajal običajna praksa, »način, kako se stvari delajo pri nas«. Vodilno podjetje za opravljanje raziskav Gartner ga prepoznava med glavnimi tehnološkimi trendi za leto 2021. Med drugimi devetimi so tudi hiperavtomatizacija procesov, inženiring umetne inteligence in tehnologija inteligentnega poslovnega podjetja za sestavljanje, ki v sodobni ekonomiji postaja zanimiva z vidika hitrega prilagajanja in preurejanja glede na trenutno situacijo.