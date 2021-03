Še več: čedalje glasnejše so govorice, da bo v njihove roke kmalu prešla prestižna znamka Bugatti, ki je trenutno pod okriljem koncerna Volkswagen. Tako je prvi mož Porscheja Oliver Blume v pogovoru za Reuters dejal, da bi bila Rimac in Bugatti odlično tehnološko ujemanje. Svet pa se sprašuje, kako je mladeniču iz majhne države lahko tako uspelo v noro konkurenčnem svetu avtomobilizma.

Mate Rimac ima namreč vsega 33 let, svet pa mu leži pred nogami. »Tudi zato imam brado, da delujem nekoliko starejši,« je dejal malce v šali in malce zares, a dejstvo je, da se njegovi električni avtomobili prodajajo za med, čeprav je zanje treba odšteti najmanj milijon evrov. Zgodba o enem v svetu najbolj prepoznavnih Hrvatov se je začela pred 15 leti, ko je nase opozoril z dvema inovacijama – posebno rokavico kot zamenjavo za tipkovnico in miško ter sistemom za odpravo mrtvega kota v avtomobilu. Kot vsi podjetniki je imel tudi on vzpone in padce. Pred prihodom prvega investitorja so bili ves čas na robu preživetja, na računu pa praviloma niso imeli dovolj denarja za naslednjo plačo. Ko je leta 2011 dobil ponudbo predstavnika kraljeve družine iz Abu Dabija, ki je iskala zanimive projekte, v katere bi vlagala, a jo je zavrnil, ker je vztrajal, da mora razvoj ostati na Hrvaškem, le manjši del proizvodnje pa lahko poteka v Abu Dabiju, so ga imeli za norca. Deset let kasneje je ob Teslinem Elonu Musku najbolj vroče ime avtomobilske industrije.

Hrvaška po prijaznosti do podjetnikov močno spominja na Slovenijo, saj ni najbolj zdravo okolje za razvoj. Kljub temu pa Rimac zaposluje že več kot 700 ljudi, ki v povprečju zaslužijo dva tisočaka na mesec, s ciljem, da bi na leto izdelali 1000 avtomobilov. Večje serije bi jih naredile tudi cenejše, trenutno je namreč visoka cena edini način za preživetje. A roko na srce, cene mu ni treba znižati, saj povpraševanje po njegovih avtomobilih močno presega ponudbo. Ponosni Hrvat bi lahko svoje podjetje kmalu uvrstil na borzo, kar bi bil zadetek v polno. Spomnimo se samo Tesle, katere delnica je samo lani zrasla sedemkratno in Muska za nekaj časa popeljala celo do statusa najbogatejšega zemljana.

Kratkoročni cilj Rimca ni postati milijarder, temveč želi v nekaj mesecih tudi s pomočjo Porscheja zbrati do 150 milijonov evrov, v bližini Zagreba pa zgraditi center, ki bo do leta 2023 ustvaril več kot tisoč novih delovnih mest. Mu bo uspelo? Deloholiku, čigar delovni dan se začne ob 8. in konča ob 23. uri, so trenutno zvezde naklonjene, precej manj pa podjetniško okolje. »Mogoče sem nor, ker želim imeti podjetje prav tukaj, v svoji državi,« pravi. Hrvatje pa so lahko veseli in privilegirani, da imajo takšnih »norcev« še več.