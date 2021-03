S tesno večino enega glasu so demokrati v senatu potrdili 1900 milijard dolarjev obsežen program pomoči za ameriško gospodarstvo po pandemiji koronavirusa. Potem ko so demokrati morali sprejeti več kompromisov – med drugim je padel tudi predlog senatorja Bernieja Sandersa za dvig minimalne urne plače na 15 dolarjev – je program pomoči senat potrdil s 50 glasovi demokratov proti 49 republikanskim. Glasovanje po strankarski liniji je pokazalo na globok politični prepad med obema strankama glede programa za okrevanje. Republikanci ocenjujejo, da je program pomoči preobsežen.

Manj za brezposelne

Demokrati so pri amandmajih denimo morali sprejeti znižanje načrtovanega nadomestila zaradi brezposelnosti s 400 na 300 dolarjev na teden, zato da so k podpori prepričali demokratskega senatorja Joeja Manchina. Ta je namreč menil, da bi prvotna vsota za mnoge predstavljala razlog, da se ne bi vrnili na delo, ker bi bila višja od njihovega dejanskega zaslužka. Brezposelni, za katere se shema pomoči izteka sredi marca, bodo denarno pomoč po potrditvi programa pomoči v predstavniškem domu in Bidnovem podpisu pod zakon dobivali še do septembra. Zaradi pandemije je število brezposelnih v ZDA naraslo na 9,5 milijona prebivalcev.

Z novim programom pomoči bodo Američani dobili tudi 1400 dolarjev enkratne pomoči, vendar za upravičenost te finančne injekcije prihodek posameznika ne sme presegati 75.000 dolarjev na leto. Tudi tukaj so hoteli demokrati biti bolj radodarni, a so morali znižati cenzus za pridobitev te enkratne pomoči, zaradi česar je zdaj ne bo prejelo okoli 16 milijonov Američanov. Kot je dejal Biden, bi izplačila, ki naj bi jih dobilo okoli 85 odstotkov Američanov, začeli še v tem mesecu. ag, agencije